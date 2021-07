Český konzul: Chorvaté v zemi chtějí jen očkované nebo testované turisty

Obrací se na vás čeští turisté?

Situaci řešíme od čtvrtečního rána. Obrací se na nás celá řada turistů. Jednak ti, kteří se na cestu chystají, ale i ti, kteří již na cestě jsou. Vzhledem k začátku prázdnin je českých turistů na cestě do Chorvatska opravdu hodně.

Jen pro ilustraci uvádím, že v Chorvatsku jsme ve čtvrtek měli tři vytížené telefony na konzulátech v Záhřebu, Splitu a Rijece a na ministerstvu zahraničí v Praze na call centru fungovalo 9 operátorů.



Může nutnost potvrzení nějak ohrozit sezónu?

Pravděpodobně nijak zásadně. Pro Chorvatsko je evidentně prioritou mít v zemi naočkované nebo otestované turisty. Přes hranice budou pouštět skutečně jen ty, kteří to mohou prokázat.

Ministr vnitra Davor Božinović uvedl, že nebude žádný problém se sehnáním potvrzení o prodělání nemoci, očkování nebo absolvování negativního testu na testovacích místech. Jak to probíhá a kde je to možné?

Ministr Božinović toto uvedl zejména ve vztahu k chorvatské populaci s tím, že všechny kanceláře Chorvatského úřadu veřejného zdraví i všechna testovací místa budou schopna vydávat i digitální covid potvrzení Evropské unie.

Pro občany České republiky jako cizince je důležité, že mohou digitální covid potvrzení získat také. Pokud se budou například chtít zúčastnit hromadné akce, kde bude více než sto osob, musí předložit toto potvrzení.



Jak to bude vypadat?

Prakticky by to mělo probíhat tak, že na testovacím místě se dotyčnému provede rychlý antigenní test a s výsledkem může hned dostat právě digitální potvrzení.

Myslíte, že toto nastavení odradí Čechy od cest do Chorvatska?

Pravděpodobně to může odradit skupinu lidí, kteří se nechtějí očkovat či testovat.

