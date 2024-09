Čech zadržený v Chorvatsku kvůli výbuchu, který zabil dítě, je zpět v Česku

Chorvatská policie v červnu uvedla, že vyšetřuje 46letého českého občana v souvislosti s výbuchem u města Obrovac, který usmrtil dítě a další lidi zranil. Podle kriminalistů muž dopustil, aby si dítě odneslo výbušné zařízení nalezené na vojenském cvičišti. Dítě ho následně přivedlo k explozi během neplánované zastávky kvůli poruše vozidla.

„Jedná se o nesmírnou lidskou tragédii. V této logice k ní přistupovalo také velvyslanectví a náš konzulární tým. Poskytli jsme v ten moment veškerou možnou konzulární asistenci rodinám, zraněným, poté asistenci související s převozem těla chlapečka do České republiky,“ řekl Hovorka.

Zadržený Čech je už v České republice. „Byl uvolněn, dá se říct, téměř okamžitě, když byly ukončeny ze strany chorvatských vyšetřovacích orgánů klíčové úkony v trestním řízení,“ poznamenal. Dvoustranná smlouva následně umožňuje trestní řízení předat do České republiky, nicméně podle velvyslancových informací se tak dosud nestalo.

„Než se tak může stát, tak to pochopitelně vyžaduje překlad do českého jazyka, jsou tam další procesní úkony. Samozřejmě do České republiky budou muset být předány všechny náležitosti související s důkazy shromážděnými v Chorvatsku,“ podotkl Hovorka.

Chorvatské orgány si zároveň vyžádaly forenzní audit s cílem zjistit charakter výbušného zařízení. Policie dosud podle velvyslance nesdělila, o jaké výbušné zařízení se jednalo ani jakým způsobem bylo aktivováno.