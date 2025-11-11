Smrtící kombinace. Nemocí plic a zástavou dechu trpí stovky tisíc lidí, často to netuší

Eliška Hovorková
  12:37
S chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se v Česku léčí asi 250 tisíc lidí, lékaři ale odhadují, že skutečný počet pacientů je mnohem vyšší. Nemoc se často pojí i například se spánkovou apnoe, tedy zástavami dechu ve spánku. Lidé s takovou kombinací mnohdy nevědí, že jsou nemocní, přitom ale čelí až trojnásobnému riziku smrti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle odborníků o tom, že trpí CHOPN, neví téměř půl milionu lidí v Česku. Přímo na toto onemocnění zemře ročně až 4000 lidí. CHOPN je zánět plic, který způsobuje zúžení dýchacích cest. Lidé s tímto onemocněním trpí dušností, slabostí a často kašlou. Mohou jim také slábnout svaly, jedním z příznaků onemocnění tak může být i hubnutí.

Vyšší riziko CHOPN mají kuřáci. Podle lékaře a předsedy Českého občanského spolku proti plicním nemocem Norberta Pauka za vznik onemocnění může i pasivní kouření. U kuřáků se navíc vyvine jen v některých případech.

Vražedná kombinace

Stále častěji se podle lékařů objevuje kombinace CHOPN a spánkové apnoe, tedy zástav dechu ve spánku. Pacienti, kteří mají obě diagnózy, čelí až třikrát většímu riziku smrti. O apnoe ale neví až 80 procent nemocných, tedy až 300 tisíc lidí.

Kašlete? Možná z úklidu. Chemické prostředky škodí podobně jako kouření

„Nemoci se bohužel často překrývají. U pacientů tak dochází k hlubším a delším poklesům kyslíku v krvi než u každé z těch nemocí samostatně. To zatěžuje srdce, mozek i plíce,“ říká přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Martin Sova.

„CHOPN sama o sobě zkracuje život o pět až deset let v závislosti na závažnost stadia a neléčená spánková apnoe o sedm až deset let. Kombinace těchto nemocí je proto doslova vražedná,“ varuje Sova.

K lékaři až pozdě

Pacienti si příznaků CHOPN často všimnou až ve chvíli, kdy je onemocnění v pokročilejší fázi. „Bohužel ke mně drtivá většina pacientů přijde až s těžce omezenými plicními funkcemi. Když se nemoc rozvíjí, mají 100 procent plicních funkcí a nemoc se dlouho neprojevuje. Pak se funkce pomalu zhorší, ale to si pacienti vysvětlují špatnou fyzickou kondicí, kouřením nebo věkem. Ti, co mají sedavé zaměstnání, poznají, že je něco špatně ještě později, než například sportovci,“ vysvětluje Pauk.

Kde si nechat zkontrolovat plíce

18. 11. 2025 – FN Hradec Králové, Funkční laboratoř Plicní kliniky (8:00 – 14:00)

19. 11. 2025 – OC Praha Letňany, možnost kontroly krevního tlaku a saturace krve kyslíkem (12:00 – 18:00)

20. 11. 2025 – FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, pavilon E, Funkční plicní vyšetření (8:00 – 11:00)

20. 11. 2025 – FN Olomouc, Klinika plicních nemocí a TBC, budova H2, 3. patro (8:00 – 14:00)

21. 11. 2025 – Masarykův onkologický ústav Brno, Švejdův pavilon, 2. patro, ambulance Centra pneumologie a intervenční bronchologie (7:30 – 11:30, 12:30 – 14:30)

Odhalit diagnózu pomohl Pauk i známé herečce Petře Hřebíčkové. Jejich náhodné setkání ji nasměrovalo na plicní ambulanci, kde se teprve nedávno dozvěděla, že je v počátečním stadiu CHOPN. „Ještě za sebou nemám všechna vyšetření. Je to pro mě hodně čerstvé. Že jsem měla nějaké příznaky CHOPN, jsem si uvědomila až zpětně,“ říká Hřebíčková.

Ve své profesi podle svých slov často pracuje s dechem a vždy si uvědomovala, že její kapacita plic je menší než u jejích kolegů. „Měla jsem za to, že na vině jsou cigarety a že by se to mohlo zlepšit, až přestanu kouřit. Zároveň jsem uvažovala o tom, že bych s tím možná měla zajít k lékaři,“ popisuje Hřebíčková. S Paukem se proto ihned domluvili na plicním vyšetření, které odhalilo první známky CHOPN.

Začala jsem se zadýchávat a kašlat. Lékaři zjistili, že mám CHOPN

Hřebíčková se závislosti na kouření snažila v minulosti zbavit několikrát. Nejdéle vydržela tři roky, a to díky těhotenství, kojení a vystoupení z prostředí, kde je kouření běžné. Nyní na odvykání pracuje už půl roku a novou diagnózu bere jako pomyslný vykřičník. „S odvykáním pomáhá i legislativa. Kouření není tolik na očích, jako tomu bylo za mého mládí, kdy bylo možné zapálit si kdekoliv,“ říká Hřebíčková.

Nemoc na celý život

CHOPN je celoživotní onemocnění, podle Pauka se objevuje spíše u lidí ve středním a vyšším věku. Svou roli ale hrají i geny. Ti, kteří mají citlivější geny a k tomu navíc kouří, mají vyšší šanci, že se u nich nemoc vyvine i v dřívějším věku. „Je to i porucha růstu plic. Dnes se rodí hodně předčasných dětí, které mají v dětství respirační infekty. I tento faktor může být rizikem,“ říká Pauk.

Neléčená spánková apnoe může vyústit v mrtvici, cukrovku či depresi, varuje lékař

Nemoc se sice nedá úplně vyléčit, lze ale zmírnit příznaky. U kuřáků může často velmi pomoci, pokud přestanou kouřit. Pacientům pomáhají také inhalace nebo rehabilitace. Přínosný je také pobyt na vzduchu nebo pohyb.

Lékaři proto lidem doporučují hlavně prevenci. Měli by žít zdravě, jíst vyváženou stravu, dostatečně se hýbat a hlavně nekouřit. „Kouření je pořád problém, CHOPN se vyvine u jednoho z pěti kuřáků,“ říká Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů České pneumologické a ftizeologické společnosti. O nic zdravější podle ní nejsou ani elektronické cigarety.

„Jistou dobu jsme doufali, že výměna cigaret za vapování pomůže, ale nedávné studie ukázaly, že ani to odvykání nepomáhá. Spíše naopak, závislost na nikotinu prodlužuje,“ vysvětluje Čierná Peterová.

