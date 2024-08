Primátor Chomutova i šéfové firem zůstávají ve funkcích. I přes obvinění

Kvůli korupční kauze, v níž policie minulý týden obvinila pět firem a 14 lidí z ovlivňování veřejných zakázek, podplácení nebo přijímání úplatků, krácení daní či zneužití pravomoci úřední osoby, svolá město mimořádné zastupitelstvo. Jen zastupitelé totiž mohou odvolat z funkcí primátora či šéfa městské policie. V pondělí ráno ale radní rozhodli, že zastupitelstvo se bude konat až 3. září.

„Měli jsme několik návrhů. Nejbližší možné datum konání mimořádného zastupitelstva je vždy až deset dní po vyhlášení a spousta lidí je ještě na dovolené. Protože půjde o důležité jednání, chtěli jsme, ať se můžeme sejít všichni,“ vysvětluje volbu termínu náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). Ten je pověřený vedením města od chvíle, kdy policie zadržela, obvinila a soud posléze poslal do vazby primátora Marka Hrabáče (ANO).

V deset hodin dopoledne se kvůli tomu sešli v Chomutově předsedové politických klubů na žádost jednoho z nich, opozičního zastupitele Mariana Bystroně (PRO Chomutov).

„Na setkání předsedů jdu s jasným požadavkem: svolat mimořádné zastupitelstvo a odvolat obviněného primátora i oba obviněné ředitele městských společností,“ řekl iDNES Marian Bystroň krátce před jednáním.

Märc souhlasí s tím, že vazebně stíhaného primátora Hrabáče by zastupitelé odvolat měli, ale u ředitelů městských společností si tím jistý není. „Rozhodnou zastupitelé. Ale osobně bych byl spíše pro jejich setrvání ve funkcích. Důvodů je víc. Z toho, co zatím vím, jejich obvinění nejsou tak závažná jako u primátora, a měli by dostat šanci se obhájit. Například od šéfa městské policie vím, že pouze poslechl primátora, který měl obavy, že ho sledují neznámé osoby. Netušil, že jde o policii, proto nařídil řediteli městské policie, aby prověřil poznávací značku auta,“ nastínil Märc.

Ve funkci by rád ponechal i Fryčovou, kterou policie obvinila v souvislosti s jedinou veřejnou zakázkou přidělenou obviněné firmě Rocknet. „Pokud vím, není obviněná z žádného úplatkářství, ani tam není vyčíslená žádná škoda. Naopak to zatím vypadá, že zakázka byla výhodná pro zoo, tedy i pro město,“ říká Marc.

Douda i Fryčová odmítají, že by se dopustili něčeho protizákonného, chtějí se bránit a věří, že prokážou svou nevinu.

Za Fryčovou se staví i zaměstnanci zooparku, kteří podepisují výzvu pro zastupitele, aby ředitelku neodvolávali uprostřed rozjeté letní sezóny. A v podobném duchu už zastupitele oslovila také Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Společný dopis podepsali ředitelé patnácti českých a slovenských zahrad v čele s prezidentem UCSZOO Radomírem Habáněm, který řídí Zoo Olomouc.

„Věra Fryčová reprezentuje Zoopark Chomutov na domácí i zahraniční scéně, a to velmi kvalifikovaně a úspěšně již od roku 2017. O tom, že pracuje kvalitně a velmi intenzivně ve prospěch svého města, zoo a ve prospěch zoologických zahrad obecně, svědčí i fakt, že byla zvolena do rady UCSZOO a že úspěšně obhájila plnohodnotné členství Zooparku Chomutov v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií. Jsme přesvědčeni, že pro zachování kontinuity práce a nezbytné funkčnosti chomutovského zooparku je nesmírně důležité, aby zůstala v pozici ředitelky Zooparku Chomutov až do ukončení vyšetřování,“ stojí mimo jiné v dopise zastupitelům, kteří podepsali i ředitelé zoo v Praze, Ostravě či Plzni.

„Přestože nám nikterak nepřísluší komentovat a hodnotit nastalou situaci, pevně věříme, že každý demokraticky smýšlející orgán ctí presumpci neviny a k případnému odvolání ředitelky Zooparku Chomutov z funkce dojde po řádném soudním řízení a prokázání viny,“ doplnili ředitelé zoo.

Marian Bystroň ale s vyčkáváním nesouhlasí. Podle něj není v kompetenci zastupitelů posuzovat míru zavinění a rozhodovat by nemělo ani to, zda je někdo ve vazbě nebo vyšetřovaný na svobodě.

„Všech pět předsedů opozičních klubů je pro co nejrychlejší odvolání primátora i obou obviněných ředitelů městských společností. My nemáme o kauze dost informací, podle kterých bychom mohli rozhodovat, kdo se dopustil více nebo méně závažného provinění. Pokud si má město uchovat kredit, nemůžeme ani čekat řadu měsíců nebo let na rozhodnutí soudu. Pokud obvinění nerezignují sami, musíme je odvolat z funkcí, protože provinění se měli dopustit v souvislolosti s výkonem svého povolání. Tak jako například Ústecký kraj téměř obratem odvolal šéfa Správy a údržby silnic Libora Tačnera zadrženého a obviněného ve stejné kauze,“ říká Bystroň.

V souvislosti s chomutovskou kauzou už policie obvinila i radního Karlových Varů Petra Bursíka (ODS), který byl miulý týden v zahraničí. Oznámil že rezignuje na svou funkci, pozastavuje své členství ve straně a odejde z čela dopravní komise rady Karlovarského kraje.