Každý pátý mrtvý na silnici je chodec. Mapa míst, kde umírají nejčastěji

Rovný úsek silnice. Auta tu sice jezdí rychle, řidič však má přehled a dost času přibrzdit. Zdánlivě bezpečné místo. Ne však pro chodce. Podle statistik jsou právě přímé úseky pro ně ze všech nejnebezpečnější. Vloni na místech, která jsou na první pohled přehledná, zemřelo 79 z celkového počtu 113 chodců. V zatáčce nebo těsně za ní policisté napočítali osm mrtvých chodců.

Nejvíce smrtelných nehod je přitom tradičně na silnicích I. třídy, kde jsou řidiči právě na přímých úsecích zvyklí šlápnout na plyn. Mapa nehod přitom ukazuje, že se to týká všech regionů. Bezpečné ale nejsou ani komunikace v obcích, které dominují statistikám těžce zraněných. V loňském roce jich zaznamenaly 183.

Povinné pásky zabraly

Souhrnná čísla však ukazují na několik dílčích zlepšení. Tím nejvýraznějším je snížení počtu chodců, kteří zemřeli při střetu s autem v noci a mimo obec.

Zhruba o čtvrtinu jich ubylo poté, co začala platit novela, která jim ukládá povinnost nosit na sobě reflexní prvky za hranicí města a za zhoršené viditelnosti – tedy nejen v noci, ale i za mlhy či za šera. Novela zákona o silničním provozu vstoupila v platnost v únoru 2016. Zatímco v roce 2015 na neosvětlených silnicích mimo obec přišlo o život 38 chodců, v roce 2016 jich bylo 28.



A od té doby se počty obětí udržují na srovnatelné úrovni. „Souvislost tam bude. Ke zlepšení došlo nejen u nás, ale ve všech zemích, které toto opatření zavedly, například i na Slovensku nebo ve Skandinávii,“ říká Tomáš Neřold z BESIP. Na objektivní analýzu si podle něj ale budeme muset ještě pár let počkat, až řada statistických údajů ještě o něco naroste.

VIDEO: Hasičům vběhli pod kola chodci i s kočárkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jenže úbytek nočních neštěstí vyrovnal nárůst v počtu pěších, kteří zemřeli během dne. „Roste počet nehod, kdy se řidiči nevěnovali řízení,“ říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Každá pátá oběť dopravy je chodec

Ze všech účastníků silničního provozu patří chodci k těm nejvíce zranitelným. Vloni byl chodcem každý pátý člověk, který na silnicích zemřel. Mrtvých bylo 113, tedy o 10 procent více než v roce 2017.



Zatímco počet pro chodce tragických nočních nehod se snížil, přes den mezi nimi obětí nehod spíše přibývá. „Vloni, zřejmě i kvůli horku, byli řidiči unavenější,“ domnívá se Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.



Přestože vinu za naprostou většinu nehod s chodci nesou řidiči, mohou chodci podle expertů snížit riziko, že se stanou obětí nehody. A to nejen v asi 20 procentech nehod, kdy je policie označí za viníka. „V těchto případech jde většinou o přecházení v místech, kde pro to nejsou podmínky, nebo náhlé vstoupení do vozovky,“ říká Kadula.



Zabíjí nepozornost

Zejména v obcích přibývá pro chodce fatálních nehod, zapříčiněných řidičem, který se dostatečně nevěnoval řízení. „Z analýz ale vyplývá, že jde často o kombinaci nepozorného řidiče a chodce, který mohl být pozornější. Kdyby si nesnížil schopnost vnímat okolí například poslechem hudby z mobilního telefonu, mohl se nehodě vyhnout,“ říká Neřold. Nejen řidiči, ale i chodci se také mohou chovat bezohledně. I to může zvyšovat počet nehod, ke kterým dochází třeba i na přechodech. „Myslí si, že mají absolutní přednost, a vstoupí před auto, když už toho řidič nemůže moc udělat,“ upozorňuje Martin Dvořák ze strakonické dopravní policie.

Jsou nicméně také situace, kdy chodcům odpovědnost přímo přikazuje zákon. Od února 2016 chodec, který na sobě za snížené viditelnosti nemá reflexní prvky, páchá přestupek pod pokutou až za 2 000 korun. „Vozíme v autě pásky, a když narazíme na chodce, který není vidět, rozdáváme je,“ říká Dvořák.

Pomáhá podle něj ale i to, že výrobci přidávají reflexní prvky na boty nebo bundy či batohy. Lze říci, že povinné reflexní prvky zabraly. Mrtvých chodců při nočních nehodách ubylo už v roce 2016 o čtvrtinu. Zda však oběti těchto nehod patří mezi zodpovědné chodce, nebo mezi ty, kdo na sobě reflexní prvky neměli, to bohužel s jistotou nevíme. „Policie ČR neeviduje u účastníků silničního provozu, v tomto případě chodců, zda měli na sobě retroflexní prvky,“ říká Hana Rubášová z Policejního prezidia.

Jak nosit pásky

To, že na sobě chodec reflexní prvky nemá, není automaticky důvodem pro to, aby mu byla připsána vina za nehodu. „Každý případ je posuzován individuálně a není možné jednoznačně říci, ve kterém případě je na vině jen chodec, či kdy je vina na straně obou,“ vysvětluje Rubášová. Mrtvých by nejspíš mohlo být méně, kdyby se chodci naučili reflexní první správně nosit.

„V tom vidíme velkou rezervu,“ říká Tomáš Neřold z BESIP. Reflexní prvky na oblečení nebo batohu nebo speciální reflexní pásky mají totiž chodci často umístěné na těle tak, že je světlomety auta vůbec neosvítí a řidič je stejně jako lidi, kteří je na sobě nemají, za tmy nevidí.

To platí například o reflexních prvcích na batohu či kabelce. „Když jde chodec po levé straně, řidič protijedoucího auta reflexní pásek na batohu nevidí,“ upozorňuje Neřold. Důležité také je, jak vysoko nad vozovkou je prvek umístěn. Vzhledem k tomu, jak vysoko svítí reflektory auta, by měl mít chodec reflexní materiál ideálně ve výšce nohou, případně na ruce blíže k vozovce.