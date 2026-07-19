„Výraznější bouřky se začnou vytvářet nejprve na jihu Čech a při jejich postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém nebo více menších systémů,“ uvedli meteorologové. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od 10:30 do 18:00 pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje a také pro Dačicko v jižních Čechách.
|
Stačí malý posun a počasí může být úplně jiné. Je fér to lidem říct, říká meteorolog
Meteorologové upozorňují, že hlavním nebezpečím budou silné nárazy větru. Mohly by být i plošnější. Největší sílu budou mít na jihovýchodě. Vítr může lámat a vyvracet stromy, dají se očekávat škody na majetku. Podle ČHMÚ je potřeba počítat s výpadky elektřiny a komplikacemi na silnicích i železnici. Přívalové srážky pak mohou zatopit níže položená místa a podemlít některé cesty.
Pro část Česka platí ve stejný čas výstraha před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí. Týká se východních a jižních Čech, většiny Vysočiny a částí Středočeského, Plzeňského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Vítr by tam neměl mít takovou sílu, meteorologové nečekají ani větší kroupy. Také v této části Česka ale mohou bouřky způsobit komplikace v dopravě nebo energetice.
Bez výstrahy před bouřemi zůstává sever a severozápad Čech, Praha a větší části krajů Středočeského a Královéhradeckého.
„Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů a výstraha zde i nadále platí do odvolání,“ dodali meteorologové.