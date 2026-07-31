Meteorologové očekávají první bouřky v pátek později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. Ve večerních hodinách pak z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém.
Nebezpečným projevem bouřek budou silné nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, které se mohou projevit i daleko od nich, upozornili meteorologové.
Kvůli vedru se rozšířilo také riziko požárů, platí pro většinu území Česka. Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí. Teploty nad 40 stupňů meteorologové očekávali až v pátek, v Doksanech ale tuto hranici překonali už ve čtvrtek.
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