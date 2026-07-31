Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Do Česka dorazí silné bouřky. Zasáhnou několik krajů

Autor:
  12:12
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Výstraha meteorologů před bouřkami (31. července 2026)
Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...
Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...
Východ České republiky zasáhly bouřky. Kvůli počasí pořadatelé ruší některé...
15 fotografií
Do Česka odpoledne dorazí od severozápadu silné bouřky, budou postupovat na východ, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha konkrétně platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a Ústecký. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině.

Meteorologové očekávají první bouřky v pátek později odpoledne a k večeru hlavně v oblasti přibližně od Karlovarského kraje přes Ústecký kraj směrem do východních Čech. Ve večerních hodinách pak z Bavorska pravděpodobně dorazí na západ a jihozápad Čech rozsáhlejší bouřkový systém.

Nebezpečným projevem bouřek budou silné nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, které se mohou projevit i daleko od nich, upozornili meteorologové.

Kvůli vedru se rozšířilo také riziko požárů, platí pro většinu území Česka. Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí. Teploty nad 40 stupňů meteorologové očekávali až v pátek, v Doksanech ale tuto hranici překonali už ve čtvrtek.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Nejhorší dny jsme snad už překonali, doufá Francie. Požár u Bordeaux se nešíří

Fotografie lesa u francouzské vesničky Le Porge po ničivém požáru (31. července...

Po devíti dnech zápolení hasičů s rozsáhlým lesním požárem ve francouzském departementu Gironde převládá na místě přírodní katastrofy optimismus. Oheň, který pohltil 42 tisíc hektarů lesa, se již...

31. července 2026  12:27

Macinka nechce vylučovat Španělsko ze Schengenu kvůli přívalu migrantů

Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka nevidí důvod vylučovat Španělsko ze Schengenu nebo ho jinak trestat za to, že nezvládá příval migrantů z Afriky. Španělsko přiznalo, že za jeden...

31. července 2026  11:49,  aktualizováno  12:20

Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

Režisér František Laurin s dcerou Sabinou Laurinovou

V pátek 31. července zemřel ve věku 91 let František Laurin. Režisér, pedagog a divadelní ředitel se již delší dobu léčil v Nemocnici Na Homolce se srdečními potížemi. Zprávu o jeho skonu serveru...

31. července 2026  12:17

Do Česka dorazí silné bouřky. Zasáhnou několik krajů

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Do Česka odpoledne dorazí od severozápadu silné bouřky, budou postupovat na východ, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha konkrétně platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský,...

31. července 2026  12:12

Posun v případu rekordního podvodu za 46 milionů. Policie zajistila část peněz

Magistrát města Hradce Králové

Několik milionů korun korun z odeslaných plateb v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se podařilo zajistit kriminalistům. Pracovnice zmíněné organizace v polovině července...

31. července 2026  12:10

Macinka odvolal šéfku Českých center. Stávají se z nich státní neziskovky, kritizuje

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka odvolal dosavadní šéfku Českých center Jitku Pánek Jurkovou. „Česká centra každoročně končí ve vysoké ztrátě,“ řekl Macinka, podle kterého se...

31. července 2026  8:54,  aktualizováno  11:55

Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii

Premium
Bezpečnostní síly hlídají lidi, kteří se pokoušejí přejít ze severomarockého...

Krize ve španělském městě Ceuta, kam se hrnou tisíce migrantů z Maroka, vyvolala diplomatickou krizi mezi Římem a Madridem. Itálie chce uzavřít schengenský prostor se Španělskem, to si předvolalo...

31. července 2026  11:55

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

31. července 2026  11:39

Zaplacené ale neuskutečněné dětské tábory policie prověřuje jako podvod

ilustrační snímek

Mladoboleslavští kriminalisté se od začátku prázdnin zabývají případy neuskutečněných letních táborů pro děti z dětských domovů. Poškozených je v tomto případě zatím šest subjektů z několika krajů....

31. července 2026  11:37

Kompromisy vedou k slabým výsledkům. Přibývá milionových firem s jediným zaměstnancem

Premium
ilustrační snímek

Nástroje umělé inteligence zakladatelům firem usnadňují začít podnikat na vlastní pěst a mnozí z nich tak zůstávají i během dalšího růstu, aniž by museli najímat zaměstnance. Analýza platební...

31. července 2026  11:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kurýr falešného bankéře si přijel pro 600 tisíc, policisté už na něj čekali

Kurýra, který převážel peníze falešnému bankéři, policisté zadrželi. Vyklubal...

Mimořádný úspěch si připsala havlíčkobrodská kriminálka. Přímo při přebírání bezmála šesti set tisíc korun kriminalisté zadrželi kurýra pracujícího pro falešného bankéře. Jedná se o mladého...

31. července 2026  11:23

Policie dopadla lupiče, který se zbraní přepadl dvě pošty. Už je ve vězení

ilustrační snímek

Policisté v pondělí zadrželi osmatřicetiletého muže, který nedávno přepadl pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnicím hrozil pistolí, z jedné loupeže...

31. července 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×