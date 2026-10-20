Výstrahu vydali meteorologové pro Moravskoslezský a část Olomouckého kraje. Foukat bude také na jihu Moravy, zejména v oblasti Veselí nad Moravou a Uherského Brodu. Silný jihovýchodní vítr bude nejčastěji dosahovat rychlosti mezi 55 a 70 kilometry v hodině.
Český hydrometeorologický ústav varuje, že vichr může způsobit komplikace v energetice, lesním hospodářství a v dopravě. Hrozí úrazy uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna a dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany nebo skleníky. Při pohybu venku a při řízení vozidel je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Meteorologové nedoporučují túry v hřebenových partiích hor.