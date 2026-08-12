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Přes den tropy, v noci mráz? Běžné, říká meteorolog a popisuje vliv lokality

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  14:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Zatímco v pondělí denní teploty stoupaly nad 35 stupňů, v noci na středu překvapoval na mnoha místech Česka opačný extrém. Noční teploty několik stupňů pod bodem mrazu. Meteorolog vysvětlil, jak je to možné.

Nejnižší teploty naměřila stanice Jelení v Krušných horách, a to minus 3,5 stupně Celsia, na Jizerce v Jizerských horách bylo minus 2,9 stupně a mrzlo i na další chladem vyhlášené lokalitě, a sice stanici Kvilda-Perla na šumavské Jezerní slati. Ta naměřila minus 2,3 stupně.

„Vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu klesly na některých místech noční teploty velmi nízko,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologa Martina Tomáše proudil chladný suchý vzduch od severovýchodu. „ A právě suchý vzduch se rychleji ochlazuje,“ vysvětlil pro iDNES.cz. Vliv na teploty má i délka dne, tedy spíše noci, která se postupně v srpnu prodlužuje.

V Česku ráno mrzlo. V Krušných horách teplota klesla na minus 2,8 stupně

Podle Tomáše nejsou srpnové mrazy ničím výjimečným a opakují se prakticky každé léto. „A i toto horké léto zejména na Šumavě mrzlo několikrát a zítra bude zase,“ popsal. Srpnové mrazy umí být i silnější než letos, 27. srpna 2018 na Rokytské slati na Šumavě naměřili dokonce minus sedm stupňů, na Kvildě 30. srpna 1991 minus 6,7 stupně a na Březníku také 27. srpna 2018 minus 5,7 stupně.

A podstatnou roli podle Tomáše hraje i lokalita. Mrzne v mrazových kotlinách, tedy místech, kde nízké teploty nejsou ničím výjimečným. Tyto oblasti se ale zdaleka neprojevují jen v zimě. Mrznout tu může i v červenci nebo v srpnu, zejména za jasných a klidných nocí. Jsou to místa, kam stéká a kde se hromadí studený vzduch, který ani slunce, ani vítr nepromíchá s tím teplým.

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„Dalo by se říct, že v těchto lokalitách, mrazových kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor se mráz v létě objevuje poměrně pravidelně. Ne úplně často, ale pravidelně,“ popsal Tomáš.

Ideální podmínky pro pozorování zatmění Slunce

Počasí v Česku aktuálně ovlivňuje tlaková výše se středem v oblasti severního Německa a kolem ní k nám proudí relativně teplý a zejména suchý vzduch. Při slunečném počasí se bude vzduch rychle prohřívat a odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě bude chladněji s teplotami 22 až 25 stupňů.

Na večerní částečné zatmění Slunce budou ideální meteorologické podmínky, a to platí i pro pozorování kometárního meteorického roje – Perseidy. Ten bude vrcholit v noci ze středy na čtvrtek.

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Jasné nebe a teploty do třiceti stupňů vydrží v Česku až do víkendu. V sobotu stoupnou nad třicet stupňů. „S příchodem tropických teplot bude přibývat i oblačnosti a místy, hlavně v Čechách se konečně vyskytnou i přeháňky a ojediněle bouřky,“ uvedl meteorolog Filip Smola. Na začátku příštího týdne se opět ochladí pod třicet stupňů, bude oblačno nebo polojasno a meteorologové slibují dlouho očekávané srážky v podobě přeháněk a občas i bouřek.

Jak snášíte letošní tropické teploty?

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