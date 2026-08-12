Přes den tropy, v noci mráz? Běžné, říká meteorolog a popisuje vliv lokality

Nejnižší teploty naměřila stanice Jelení v Krušných horách, a to minus 3,5 stupně Celsia, na Jizerce v Jizerských horách bylo minus 2,9 stupně a mrzlo i na další chladem vyhlášené lokalitě, a sice stanici Kvilda-Perla na šumavské Jezerní slati. Ta naměřila minus 2,3 stupně.
„Vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu klesly na některých místech noční teploty velmi nízko,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologa Martina Tomáše proudil chladný suchý vzduch od severovýchodu. „ A právě suchý vzduch se rychleji ochlazuje,“ vysvětlil pro iDNES.cz. Vliv na teploty má i délka dne, tedy spíše noci, která se postupně v srpnu prodlužuje.
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Podle Tomáše nejsou srpnové mrazy ničím výjimečným a opakují se prakticky každé léto. „A i toto horké léto zejména na Šumavě mrzlo několikrát a zítra bude zase,“ popsal. Srpnové mrazy umí být i silnější než letos, 27. srpna 2018 na Rokytské slati na Šumavě naměřili dokonce minus sedm stupňů, na Kvildě 30. srpna 1991 minus 6,7 stupně a na Březníku také 27. srpna 2018 minus 5,7 stupně.
A podstatnou roli podle Tomáše hraje i lokalita. Mrzne v mrazových kotlinách, tedy místech, kde nízké teploty nejsou ničím výjimečným. Tyto oblasti se ale zdaleka neprojevují jen v zimě. Mrznout tu může i v červenci nebo v srpnu, zejména za jasných a klidných nocí. Jsou to místa, kam stéká a kde se hromadí studený vzduch, který ani slunce, ani vítr nepromíchá s tím teplým.
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„Dalo by se říct, že v těchto lokalitách, mrazových kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor se mráz v létě objevuje poměrně pravidelně. Ne úplně často, ale pravidelně,“ popsal Tomáš.
Ideální podmínky pro pozorování zatmění Slunce
Počasí v Česku aktuálně ovlivňuje tlaková výše se středem v oblasti severního Německa a kolem ní k nám proudí relativně teplý a zejména suchý vzduch. Při slunečném počasí se bude vzduch rychle prohřívat a odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě bude chladněji s teplotami 22 až 25 stupňů.
Na večerní částečné zatmění Slunce budou ideální meteorologické podmínky, a to platí i pro pozorování kometárního meteorického roje – Perseidy. Ten bude vrcholit v noci ze středy na čtvrtek.
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Jasné nebe a teploty do třiceti stupňů vydrží v Česku až do víkendu. V sobotu stoupnou nad třicet stupňů. „S příchodem tropických teplot bude přibývat i oblačnosti a místy, hlavně v Čechách se konečně vyskytnou i přeháňky a ojediněle bouřky,“ uvedl meteorolog Filip Smola. Na začátku příštího týdne se opět ochladí pod třicet stupňů, bude oblačno nebo polojasno a meteorologové slibují dlouho očekávané srážky v podobě přeháněk a občas i bouřek.