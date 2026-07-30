V sobotu bude převažovat oblačno a na většině území se dočkáme srážek. „Bude se jednat o přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné, to však budeme upřesňovat během zítřka. V neděli by se měly přeháňky a bouřky vyskytovat už jen ojediněle a převládat bude polojasno,“ uvedli meteorologové.
Ochlazení, které slibují, však mnozí Češi ani nepostřehnou. V sobotu mají nejvyšší odpolední teploty dosáhnout 29 až 34 °C. Jen na severu a západě Čech za zastaví pod třicítkou, udrží se kolem 27 °C. Zato na jihu a jihovýchodě Moravy si od vedra neodpočinou, teploty tam odpoledne ve stínu ukážou 36 °C.
„Kvůli stále tropickým nocím a vyšší vlhkosti vzduchu zesílí zátěž teplem na jihu Moravy na extrémní stupeň,“ varují meteorologové.
Na neděli slibují teploty nižší zhruba o dva stupně a také chladnější ráno s teplotami kolem 17 °C. Tropické noci ale na jihu Moravy stále zůstanou.
Jaké bude počasí o víkendu?
V sobotu bude převážně oblačno, na východě v noci a ráno, v severozápadní polovině Čech pak později odpoledne a večer většinou malá oblačnost. Od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné.
Noc bude na mnoha místech tropická, teploty se budou pohybovat mezi 24 až 19 stupni, na západě, na severu a místy i na jihu Čech spadnou na 17 °C.
Nejvyšší denní teploty dosáhnou 29 až 34 stupňů, na severu a západě Čech kolem 27 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy až 36 °C.
Na neděli meteorologové slibují méně srážek a o něco nižší teploty. Bude převážně polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky.
Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C.
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V pondělí by se mohly při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Jinak bude jasno až polojasno s teplotami od 34 do 39 °C, na severu a západě Čech kolem 33 °C.
Teploty atakující čtyřicítku vydrží i v úterý, kdy bude opět polojasno až jasno. Od západu přechodně až oblačno a zejména v Čechách se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 °C, odpoledne pak 34 až 39, na západě Čech kolem 32 °C.
Od středy do pátku bude polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru období bude od západu přibývat oblačnosti i srážek.
Nejnižší noční teploty 22 až 17 °C, na jihu Moravy zpočátku 24 až 21 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C, na jihu a jihovýchodě Moravy až 35 °C.