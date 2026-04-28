Česko vysychá až alarmující rychlostí, podzemní vody je nejméně za 35 let

Autor:
  20:28
Duben 2026 je nejhorším měsícem, pokud jde o stav podzemních a povrchových vod od roku 1991. Informovali o tom meteorologové z Českého statistického úřadu. Může za to podle nich brzký konec zimy i nedostatek deště. Výrazné zlepšení situace neočekávají.
ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

„Další výhled je zatím takový, že minimálně do konce tohoto týdne pršet nebude, navíc se na prodloužený víkend výrazně oteplí, a tak svrchní vrstva půdy bude dále vysychat a zaklesávat budou jak hladiny podzemních, tak i povrchových vod. U hlubokých vrtů už se stal duben 2026 nejen nejhorším dubnem, ale také i měsícem s vůbec nejhorší zápornou odchylkou od normálu od roku 1991,“ uvedli meteorologové.

Se stavem sucha ve svrchní vrstvě půdy a v podzemních vodách se podle nich Česko potýká již v dubnu z toho důvodu, že zima jako celek byla srážkově podprůměrná a teplotně nadprůměrná.

„Velký vliv na současný stav měl hlavně brzký konec zimy, kdy většina sněhu odtála na konci února a kdy se také vyskytly poslední významnější srážky na většině území. Nesmíme zapomenout také na fakt, že i loňský rok byl srážkově podprůměrný, takže na mnoha místech navazujeme na deficit už z loňského roku,“ vysvětlili.

V březnu podle jejich dat spadlo na našem území jen 19 milimetrů srážek, což je 41 procent oproti normálu, který byl běžný mezi roky 1991–2020. Jednalo se tak o pátý nejsušší březen zaznamenaný na území ČR od roku 1961.

„Jelikož už srážky neočekáváme, tak se bude jednat o 2. nejsušší duben zaznamenaný na našem území od roku 1961 a měsíc budeme hodnotit jako srážkově silně podnormální. Méně srážek, v průměru pouhých pět milimetrů, spadlo pouze v dubnu 2007,“ pokračovali s tím, že sucho se bude nadále prohlubovat.

Kromě dalšího vysušování svrchní vrstvy půdy, což může nadělat problémy hlavně 30. dubna (pravděpodobně k tomu bude jeden z dalších příspěvků), očekávají i další zaklesávání hladin podzemních vod.

„Vzhledem k oteplení v závěru týdne čekejme i rychlejší pokles stavů povrchových vod. V první polovině příštího týdne se už pravděpodobně nějaké srážky vyskytnou, ale zatím to vypadá spíše jen na místní záležitost,“ uvedli.

