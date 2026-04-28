Česko vysychá až alarmující rychlostí, podzemní vody je nejméně za 35 let

„Další výhled je zatím takový, že minimálně do konce tohoto týdne pršet nebude, navíc se na prodloužený víkend výrazně oteplí, a tak svrchní vrstva půdy bude dále vysychat a zaklesávat budou jak hladiny podzemních, tak i povrchových vod. U hlubokých vrtů už se stal duben 2026 nejen nejhorším dubnem, ale také i měsícem s vůbec nejhorší zápornou odchylkou od normálu od roku 1991,“ uvedli meteorologové.
Se stavem sucha ve svrchní vrstvě půdy a v podzemních vodách se podle nich Česko potýká již v dubnu z toho důvodu, že zima jako celek byla srážkově podprůměrná a teplotně nadprůměrná.
„Velký vliv na současný stav měl hlavně brzký konec zimy, kdy většina sněhu odtála na konci února a kdy se také vyskytly poslední významnější srážky na většině území. Nesmíme zapomenout také na fakt, že i loňský rok byl srážkově podprůměrný, takže na mnoha místech navazujeme na deficit už z loňského roku,“ vysvětlili.
V březnu podle jejich dat spadlo na našem území jen 19 milimetrů srážek, což je 41 procent oproti normálu, který byl běžný mezi roky 1991–2020. Jednalo se tak o pátý nejsušší březen zaznamenaný na území ČR od roku 1961.
„Jelikož už srážky neočekáváme, tak se bude jednat o 2. nejsušší duben zaznamenaný na našem území od roku 1961 a měsíc budeme hodnotit jako srážkově silně podnormální. Méně srážek, v průměru pouhých pět milimetrů, spadlo pouze v dubnu 2007,“ pokračovali s tím, že sucho se bude nadále prohlubovat.
Kromě dalšího vysušování svrchní vrstvy půdy, což může nadělat problémy hlavně 30. dubna (pravděpodobně k tomu bude jeden z dalších příspěvků), očekávají i další zaklesávání hladin podzemních vod.
„Vzhledem k oteplení v závěru týdne čekejme i rychlejší pokles stavů povrchových vod. V první polovině příštího týdne se už pravděpodobně nějaké srážky vyskytnou, ale zatím to vypadá spíše jen na místní záležitost,“ uvedli.