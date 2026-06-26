Svou předpověď opírá ČHMÚ o modely, podle kterých bude v neděli nad Českem ve volné atmosféře kolem 1 500 metrů nad mořem mezi 23 a 25 stupni.
Naproti tomu 20. srpna 2012, kdy byla zaznamenána dosavadní rekordní teplota, bylo podle poledního sondážního měření v Praze ve zmíněné nadmořské výšce 23,2 stupně.
„S velkou pravděpodobností tak bude vzduchová hmota v neděli ještě teplejší než před 14 lety,“ uvedli meteorologové. Doplnili, že výsledná maxima budou ale záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Podle nich vzduch bude pravděpodobně ještě sušší než v roce 2012.
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Překonání rekordu nahrává podle meteorologů i to, že červnové dny jsou delší než srpnové. Konkrétně neděle bude o dvě hodiny delší, než byl 20. srpen 2012, navíc už ráno budou mnohem vyšší teploty než v srpnu před 14 lety.
Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá vzhledem k dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. V ČR zaznamenali v období let 1961 až 1990 v průměru za jeden rok pět tropických dnů, kdy teplota přesáhla 30 stupňů. V období 1991 až 2020 průměrný počet těchto dnů činil zhruba 11 a za posledních 15 let stoupl na více než 13.
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Podle ČHMÚ zaznamenalo Česko nejdelší sérii tropických dnů v srpnu 2015, kdy jich bylo 16 za sebou. Ve stejném měsíci padl také rekord v počtu po sobě jdoucích supertropických dnů s teplotou nad 35 stupňů Celsia. Meteorologové jich napočítali deset.
„Stručně řečeno, od šedesátých let se zvedla teplota o dva stupně Celsia, v létě o tři stupně Celsia a počet tropických dnů narostl trojnásobně – v průměru byly dřív čtyři za rok, teď jich je v tuzemsku 12. Ve městech jich bylo průměrně deset ročně a teď jich je 30,“ dodali meteorologové.
Smogová situace v Ústeckém kraji
V Ústeckém kraji zároveň v pátek vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu.
„Vyhlašujeme smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Smogová situace nastala s vydáním této informace. Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový a její překročení je na některé z reprezentativních stanic očekáváno i následující hodinu,“ uvedli meteorologové.
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Lidé by se měli při pobytu venku zejména v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, spojené se vyšší frekvencí dýchání. Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Výstraha platí do odvolání.
Smogová situace souvisí s nynějšími extrémně vysokými teplotami vzduchu. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.