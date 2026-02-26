Na Česko se opět valí saharský prach. Jak ovlivní počasí a v které dny ho bude nejvíc

„V neděli během dne a na začátku příštího týdne se nad naším územím budou ve vyšších hladinách atmosféry nacházet vyšší koncentrace saharského prachu,“ uvedli meteorologové na síti X a na Facebooku. Prach se do Česka dostane po okraji rozsáhlé tlakové výše od jihozápadu z oblasti severozápadní Afriky.
ČHMÚ neočekává víceméně žádné srážky. Objevit by se mohly jen s malou pravděpodobností během neděle, a to slabé. Podle expertů by se tak prach neměl dostat až na zem. „O čistotu vašich oken a kapot aut se tak nemusíte bát,“ uvedli.
Prach může nicméně ovlivnit odpolední maximální teploty v neděli odpoledne a v pondělí. Ty mohou být mírně nižší.
Saharský prach se do Česka dostává opakovaně, naposledy na začátku února. Tehdy se usadil na kapotách aut či oknech nejen v tuzemsku, ale i po celé střední Evropě. O velikonočním víkendu v roce 2024 byla koncentrace prachu tak vysoká, že meteorologové vyhlásili na většině území republiky smogový stav.