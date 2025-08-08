Po deštivých týdnech rázná změna. Je tu tropický den

„Po více než dvou týdnech se dnes dočkáme tropického dne,“ hlásí od rána meteorologové na sociální síti X.
Teploty stoupnou nejčastěji na 27 až 31 stupňů, nejtepleji bude v nížinách na jižní Moravě.
Ještě větší vedro čekejme v sobotu, kdy budou maxima mezi 29 a 33 stupni Celsia.
Stejné teploty (na Moravě i 33 stupňů) čekají meteorologové ještě v neděli. Vzápětí ale od severozápadu přejde přes Česko studená fronta.
„Ta sice bude srážkově poměrně nevýrazná, případné přeháňky a bouřky čekáme jen ojediněle a pravděpodobněji na jihu a východě republiky,“ dodal ČHMÚ.
V pondělí by pak podle týdenní předpovědi měly teploty stoupnout až k 28 stupňům.