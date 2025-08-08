Po deštivých týdnech rázná změna. Je tu tropický den

Zapomeňte na předchozí dny a týdny, teploty budou v pátek po delší době opět výrazně letní. Přímo tropické. Meteorologové uvedli, že odpoledne bude až 31 stupňů Celsia, nejvíce na jižní Moravě.

Teplotní maxima. (sobota 9. srpna 2025) | foto: X: ČHMÚ

„Po více než dvou týdnech se dnes dočkáme tropického dne,“ hlásí od rána meteorologové na sociální síti X.

Teploty stoupnou nejčastěji na 27 až 31 stupňů, nejtepleji bude v nížinách na jižní Moravě.

Ještě větší vedro čekejme v sobotu, kdy budou maxima mezi 29 a 33 stupni Celsia.

Stejné teploty (na Moravě i 33 stupňů) čekají meteorologové ještě v neděli. Vzápětí ale od severozápadu přejde přes Česko studená fronta.

„Ta sice bude srážkově poměrně nevýrazná, případné přeháňky a bouřky čekáme jen ojediněle a pravděpodobněji na jihu a východě republiky,“ dodal ČHMÚ.

V pondělí by pak podle týdenní předpovědi měly teploty stoupnout až k 28 stupňům.

8. srpna 2025  6:55,  aktualizováno  9:34

8. srpna 2025  9:20

Osm zraněných po vážné nehodě, silnice mezi Zlínem a Luhačovicemi je zavřená

Osm zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři zranění jsou vážná. Silnice II/490 je v místě havárie uzavřená, na místě přistával i vrtulník letecké...

8. srpna 2025  9:18

SOCDEM po spojení s komunisty opustila třetina členů

Sociální demokracii (SOCDEM) opustila za posledních osm měsíců téměř třetina členů. Ve straně jich zbývá 3090, uvedlo páteční Právo. Nejstarší politická strana v zemi měla ještě před pěti lety přes...

8. srpna 2025  9:04

Hodinu po poledni začne loučení s Jiřím Krampolem. Zeman nakonec nedorazí

Dnes se od 13:00 rozloučí přátelé i veřejnost ve strašnickém krematoriu v Praze s osobitým hercem, komikem a dabérem Jiřím Krampolem. Zaznít mají dle předběžných informací například Krampolovy...

8. srpna 2025  9:01

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

8. srpna 2025  9:01

VIDEO: Síla svalů, či myšlení? Judista Lukáš Krpálek jako Jemný rváč

Celovečerní dokument Jemný rváč popisuje neuvěřitelnou „japonskou cestu“ olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka prostřednictvím neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře. Do kin snímek...

8. srpna 2025  8:35

Dnes má koncert Depeche Boat. Rusové nahradili známé kapely, které k nim už nejezdí

„For whom the bells tolls!“ zní klubem v centru Moskvy, kde asi stovka lidí zpívá slavnou píseň Metalliky. Jenže si nepřišli poslechnout známou metalovou kapelu, ale její ruskou cover verzi....

8. srpna 2025  7:42

USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Spojené státy nabídly odměnu 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun) za pomoc při dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož po loňských sporných volbách neuznávají za hlavu této...

8. srpna 2025  7:19

Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Terrence Gene Bollea, světu známý jako legendární wrestler Hulk Hogan, zemřel na konci července ve věku 71 let na zástavu srdce. V době své nečekané smrti prožíval renesanci své kariéry a uprostřed...

8. srpna 2025

Volby by vyhrálo ANO s 33 procenty, voliči koalice SPOLU přechází ke Starostům

Volby by v červenci podle agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Druhé nejvyšší preference má koalice SPOLU (19,5 %), následuje SPD s podporou dalších stran se 14 procenty, STAN s 11,...

8. srpna 2025  6:18,  aktualizováno  6:44

Historická mírová dohoda, hlásá Trump. Uzavře dohodu s Arménií a Ázerbájdžánem

Americký prezident Donald Trump Trump oznámil, že v pátek podepíše „historickou mírovou dohodu“ s lídry Arménie a Ázerbájdžánu. V rámci úmluvy v téměř čtyři desítky let trvajícím sporu získají...

8. srpna 2025  6:35

