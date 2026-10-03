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Z letních teplot rovnou pod deštník. V který den vtrhne do Česka prudký zlom

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  10:34
Babí léto v Česku

Babí léto v Česku | foto: Český hydrometeorologický ústav

Od čtvrtka skončí babí léto, přijde ochlazení.
Babí léto v Česku
Ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Slunečné dny a nadprůměrné teploty dostaly jasné datum skoro nevratného konce. Příjemné babí léto sice vydrží ještě do poloviny příštího týdne, pak ale přijde nekompromisní meteorologický zlom. Nastane čas pro deštníky a bundy – ze dne na den nás spláchne vlna trvalého deště a rtuť teploměru zažije prudký sešup dolů.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se od čtvrtka začne ochlazovat a na většině území také zaprší. O volebním víkendu by mělo být mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Sobotní ráno bylo na některých místech už poměrně chladné a mlhavé. Teploty byly ojediněle i kolem tří stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavě, Kvilda-Perla měla téměř minus čtyři stupně. Mlhy se vyskytovaly zejména na západě a severozápadě Čech.

„Ty se ale postupně rozpustí, i když někde to může trvat až do poledních hodin,“ podotkli meteorologové.

Nejvyšší teploty dnes odpoledne vystoupají až na 24 stupňů Celsia a podobné to bude i v dalších dnech. „Ve čtvrtek už se charakter počasí zásadně změní. Většina dní do té doby bude ale ještě slunečná a nadprůměrně teplá,“ uvedl ČHMÚ.

Ve čtvrtek by se mělo zatáhnout a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky. Postupně jich bude sice ubývat, ale také se bude ochlazovat. O příštím víkendu už by se teplotní maxima měla pohybovat jen mezi 11 až 16 stupni Celsia.

Letošek je třetí nejsušší od roku 1961. Na metr čtvereční chybí 150 litrů vody

Srážky letos v Česku chybí. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961, méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. „Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu 1991 až 2020 přibližně 150 milimetrů srážek, tedy asi 150 litrů vody na každý metr čtvereční,“ uvedl v pátek ČHMÚ.

Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území ČR, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava, kde letos spadlo pouze 60 až 70 procent obvyklého množství srážek.

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