Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok

  10:59
Rok 2025 hodnotí meteorologové jako teplotně normální. V porovnání s rekordně teplým rokem 2024 byl s průměrnou teplotou 8,8 °C o 1,5 °C chladnější. Srážkami byl uplynulý rok naopak pod průměrem, v úhrnu spadlo o více než 200 milimetrů srážek méně než předloni. Méně srážek bylo naposledy v roce 2018.

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je zátoka v Kyselově. (17. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

„Průměrná roční teplota vzduchu 8,8 °C byla o 0,5 °C vyšší než normál 1991 až 2020. Rok 2025 tak hodnotíme ještě jako teplotně normální, odchylka je však na hranici teplotně nadnormálního roku,“ informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Uvedl také, že za posledních 10 let jde o čtvrtý nejchladnější rok, nižší průměr meteorologové naposledy zaznamenali v roce 2021, konkrétně 8,0 °C.

Polovina roku 2025 byla podle meteorologů teplejší, než bývá zvykem, a druhá polovina naopak chladnější. Teplejší měsíce zaznamenalo Česko většinou v první polovině roku, ČHMÚ rovněž ale připomněl velmi chladný květen. Jako teplotně nadprůměrné označil ústav leden, březen, duben a červen.

Roční úhrn srážek na území ČR v milimetrech v porovnání s normálem 1991–2025 a...
Průměrná roční teplota vzduchu na území ČR v porovnání s normálem 1991–2020 a...

Grafy ilustrující vývoj srážek a teploty v ČR od roku 1961. Autor: ČHMÚ

Srážkově byl naopak loňský rok na území Česka pod průměrem. Průměrný roční úhrn srážek odhaduje ČHMÚ na 570 milimetrů, jedná se tak o sedmý nejsušší rok od roku 1961. Sušší byly za poslední dobu pouze roky 2015 a 2018. V předešlém, rekordně teplém a zároveň povodňovém, roce 2024 byl úhrn srážek o více než 200 milimetrů vyšší. Nejdeštivějším měsícem bylo září, nejsušším se stal naopak únor a v těsném závěsu i prosinec.

Data vyplývají z předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu. Upozornil, že podrobné hodnocení uplynulého roku se připravuje a data zatím nebyla kompletně verifikována a doplněna.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Neustoupíme, řekl Turek ke své nominaci. Má dostat šanci, souhlasí Babiš

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek trvá na tom, že by se měl stát ministrem životního prostředí. Do této pozice ho navrhují Motoristé. Šanci by měl dostat i podle premiéra a předsedy ANO...

5. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  11:35

Uprchne Chameneí do Moskvy? Íránu hrozí venezuelský scénář, Trump zesiluje tlak

Protiamerický a protiizraelský billboard na budově v Teheránu. (4. ledna 2026)

Zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vyvolává otázky, zda Spojené státy neplánují podobný scénář v Íránu. Americký prezident Donald Trump opakovaně varuje Teherán, že USA jsou připraveny...

5. ledna 2026  11:31

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  11:17

Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních...

5. ledna 2026,  aktualizováno  11:04

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Zamrzlá řeka Labe v centru Hradce Králové (19. února 2025)

Česko se probudilo do mrazivého rána. Na šumavské Kvildě, Perle meteorologové ráno naměřili -30,6 stupně Celsia. Noční mráz sevře zemi až do čtvrtka, teploty klesnou až k minus 16. Slunečné počasí se...

5. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  10:57

Stanice CBS nasadila moderátora s českým jménem, Američané si lámali jazyk

Tony Dokoupil moderuje hlavní večerní zprávy na CBS. (3. ledna 2025)

Hlavní zprávy americké celostátní stanice CBS nově moderuje Tony Dokoupil. Novinář hrdý na své české kořeny nepřináší jen zábavné historky spojené se svým pro Američany nezvyklým jménem. Jeho příchod...

5. ledna 2026  10:44

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v...

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243...

5. ledna 2026  10:32

Umělecká škola s bohatou historií i současností

Umělecká škola s bohatou historií i současností

Může se to zdát neuvěřitelné, ale opravdu naše škola svou historii započala už v roce 1884. Byla zřízena jako odborná škola keramická s výukou v českém jazyce k povznesení tradičního hrnčířského...

5. ledna 2026  10:22

První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké...

5. ledna 2026  10:22

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

Poznámky předsedy Sboru náčelníků štábů USA generála Cainea na tiskové...

Americké deníky The New York Times a The Washington Post se dozvěděly předem o plánovaném tajném útoku Spojených států ve Venezuele, jehož cílem bylo zadržení prezidenta Nicoláse Madura, ale rozhodly...

5. ledna 2026  9:28

