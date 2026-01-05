Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok

„Průměrná roční teplota vzduchu 8,8 °C byla o 0,5 °C vyšší než normál 1991 až 2020. Rok 2025 tak hodnotíme ještě jako teplotně normální, odchylka je však na hranici teplotně nadnormálního roku,“ informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Uvedl také, že za posledních 10 let jde o čtvrtý nejchladnější rok, nižší průměr meteorologové naposledy zaznamenali v roce 2021, konkrétně 8,0 °C.
Polovina roku 2025 byla podle meteorologů teplejší, než bývá zvykem, a druhá polovina naopak chladnější. Teplejší měsíce zaznamenalo Česko většinou v první polovině roku, ČHMÚ rovněž ale připomněl velmi chladný květen. Jako teplotně nadprůměrné označil ústav leden, březen, duben a červen.
Grafy ilustrující vývoj srážek a teploty v ČR od roku 1961. Autor: ČHMÚ
Srážkově byl naopak loňský rok na území Česka pod průměrem. Průměrný roční úhrn srážek odhaduje ČHMÚ na 570 milimetrů, jedná se tak o sedmý nejsušší rok od roku 1961. Sušší byly za poslední dobu pouze roky 2015 a 2018. V předešlém, rekordně teplém a zároveň povodňovém, roce 2024 byl úhrn srážek o více než 200 milimetrů vyšší. Nejdeštivějším měsícem bylo září, nejsušším se stal naopak únor a v těsném závěsu i prosinec.
Data vyplývají z předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu. Upozornil, že podrobné hodnocení uplynulého roku se připravuje a data zatím nebyla kompletně verifikována a doplněna.