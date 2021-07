Extrémních jevů bude přibývat. Musíme zlepšit systém výstrah, říká šéf ČHMÚ

Poslední roky to vypadá, že se něco stalo s počasím. Je to klimatická změna?

Jestli to jsou projevy měnícího se klimatu, budeme moci říct později. Říct, že tornádo nebo povodně na řece Ahr v Německu způsobila klimatická změna, půjde za sto let. My jen říkáme, že naplní–li se naše scénáře, tak extrémních jevů bude přibývat a patrně poroste i jejich škála. S jistotou ale můžeme říct, že s nárůstem teploty roste i míra energie v atmosféře a ta bude způsobovat větší výskyt extrémních jevů. Dramatický nárůst extrémních jevů nepozorujeme.