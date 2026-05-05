Místo blížících se bouřek začala kamera ČHMÚ snímat židli

Autor:
  16:11
Malebnou scenérii webkamery Českého hydrometeorologického ústavu v mosteckých Kopistech v úterý odpoledne vystřídaly záběry kancelářské židle. Pracovníci ČHMÚ zjišťují, co za překvapivou změnou stojí.

Kamera nejprve snímala blížící se bouřku, před jejichž vznikem varovali meteorologové právě v oblasti Krušných hor. V odpoledních hodinách už návštěvníci webu viděli pouze kancelářskou židli.

Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
V reálném prostředí bývalého dolu Julius III v Podkrušnohorském technickém muzeu Kopistech u Mostu lze poznat vše okolo uhlí – jak vzniklo, co předchází jeho dobývání od průzkumů po bourání měst i jak probíhá těžba. Jsou tu dochované stroje, důlní vláček, jímž se lze svézt.
Pracovníci ČHMÚ zjišťují příčinu změny. Po upozornění iDNES.cz je nyní kamera dočasně mimo provoz.

Stanice ČHMÚ se nachází na místě bývalé obce Kopisty, která zanikla v 70. letech kvůli postupu těžby Dolu Ležáky.

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

