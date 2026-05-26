„V České republice žiji téměř deset let a ze své osobní zkušenosti mohu upřímně říct, že jsem zde od lidí získal mnoho laskavosti, respektu a přátelského přijetí. Lidé kolem mě byli vždy přátelští, slušní a mírumilovní. Nikdy jsem se necítil jako cizinec ani jsem neměl pocit, že by se ke mně někdo choval jinak kvůli tomu, odkud pocházím,“ napsal chlapcův otec, který videa zveřejnil.
Na sociálních sítích vystupuje jako nurul_alam_cz. „Statečný stisk ruky,“ komentoval dále počínání svého syna. Poděkoval také všem, kdo bojují proti diskriminaci.
Jedno z videí zachycuje malého chlapce Arhama, jak v Karlových Varech poblíž hotelu Thermal zahlédl policejní hlídku. Fascinovaně se za nimi vydal a ke každému z nich natáhl ruku. Ti si s ním s radostí potřásli.
Video se stalo hitem sociálních sítích. Za pouhý týden nasbíralo šest milionů zhlédnutí a nespočet „lajků“. Uživatelé se v komentářích nad malým klučinou rozplývají. Na dalším z videí dokonce jeden z policistů daruje hochovi nášivku ze své uniformy.
„Když za policisty přišel malý chlapec s prosbou o pozdrav, kolegové reagovali naprosto přirozeně a přátelsky. Pozdrav mu samozřejmě oplatili a na památku mu darovali policejní nášivku. Podobné okamžiky ukazují, že policejní práce není jen o řešení krizových situací, ale také o běžném lidském kontaktu,“ popsal situaci pro iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jan Bílek.
Malého Arhama zřejmě fascinují autority po celém světě. Podobně se třeba v minulosti vydal podat ruku příslušníkům italské armády v Římě.