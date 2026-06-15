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Chladný začátek týdne vystřídají tropy, teploty vyšplhají nad třicítku

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  6:53
„V Česku na začátku týdne pokračuje příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu. V pondělí se ranní teploty pohybují mezi 11 a 7 °C, ještě chladnější bude úterní ráno. Od středy ale začne do střední Evropy proudit teplý vzduch od jihozápadu a v závěru týdne meteorologové očekávají návrat tropických teplot nad 30 °C.“
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V pondělí bude oblačno, zpočátku místy polojasno. Na severu a severovýchodě se objeví ojedinělé přeháňky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k večeru ustanou srážky a ubyde oblačnosti.

Nejvyšší teploty se očekávají okolo 17 až 21 °C, na jižní Moravě vystoupají až k 23 °C. Na horách od 1000 m bude kolem 11 °C, na Šumavě až 15 °C. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který začne večer slábnout.

V noci na úterý se očekává jasno až polojasno. Nejnižší teploty budou od 6 až 10 °C. Povane slabý západní vítr 1 až 4 m/s.

V úterý přes den čekají meteorologové od rána jasno až polojasno. Od západu bude postupně oblačno až zataženo, na východě až večer. Odpoledne a večer se od západu místy přidá i občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají k 20 až 24 °C, na jižní Moravě až k 26 °C. V 1000 m na horách bude kolem 15 °C. Mírný západní vítr bude vát 2 až 6 m/s a večer začne slábnout.

Ve středu bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. K večeru dojde od západu k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty budou okolo 25 °C, na jižní Moravě až 27 °C. Povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 5 m/s.

Ve čtvrtek očekává ČHMÚ jasno až polojasno. Zejména na horách se vyskytne i přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přeháňky. Ráno se mohou vyskytnout mlhy. Nejnižší noční teploty budou 15 až 11 °C, nejvyšší vystoupají k 25 až 29 °C a v Čechách místy až k 31 °C. Slabý proměnlivý vítr bude vát do 4 m/s nebo bude klidno.

Pátek bude jasný až polojasný. Na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V noci bude 17 až 13 °C. Přes den se nejvyšší teploty budou pohybovat od 29 až 33 °C. Slabý vítr z jižních směrů povane do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

ČHMÚ očekává jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména v Čechách ojediněle vyskytnou bouřky z tepla. Od západu bude během období postupně přibývat oblačnosti a místy se objeví přeháňky a bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 20 a 15 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 30 až 35 °C, v závěru období se ochladí na 25 až 30 °C.“

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