Kriminalisté obvinili řidiče, který jel na D7 u Loun v protisměru. Vozidlo, které se mu snažilo vyhnout, se převrátilo na střechu. Oba členy posádky převezli tehdy záchranáři do nemocnice. Obviněnému...

Kde se promítá KVIFF 2025: Festival má letos rekordní kapacity

Na film do starých lázní, do divadla nebo kina s výhledem na kolonádu? Mezinárodní filmový festival bude letos v Karlových Varech od 4. do 12. července. Promítá ve více než deseti sálech – od...