„Nemyslím si, že by naši přírodu dokázali Pražáci ochránit lépe, než to děláme my sami. Státní správě já nevěřím,“ říká k myšlence ministerstva starosta Božího Daru Jan Horník, vlivný člen hnutí STAN, jehož byl místopředsedou.

Krušné hory jsou na Seznamu UNESCO a najdeme zde unikátní mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou. CHKO nám všechny jejich krásy pomůže zachovat i pro příští generace. Petr Hladík ministr životního prostředí