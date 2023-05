Měl jsem čisté svědomí, vzpomíná Pafko na výslech kvůli „podvyživenému Zemanovi“

„V době, kdy přišel do střešovické nemocnice, tak byl těžce podvyživený. Jeho hladiny krevního albuminu byly hluboko pod normou a kolegové mu zajistili stravování nejen ústy, ale i přímo do žaludku. A ten stav se výrazně zlepšil.“ Tak zněla jedna z odpovědí, kterou dal Pafko jakožto člen Zemanova lékařského konzilia na začátku listopadu 2021 v rozhovoru pro Radiožurnál.

Během dvacetiminutové rozpravy se hovořilo o cirhóze jater, o zlepšení Zemanova zdravotního stavu, kouření v nemocnici nebo péči v Ústřední vojenské nemocnici.

Pafko přibližoval Zemanův zdravotní stav v době, kdy o něm prezidentská kancelář mlčela, zákonodárci debatovali o aktivaci článku 66 ústavy a veřejnost měla v živé paměti záběry z převozu prezidenta do nemocnice, kdy mu ochranka musela podpírat hlavu (kancléř Vratislav Mynář to vysvětloval tak, že tehdejší prezident jen usnul).

Za čtyři měsíce od odvysílání rozhovoru přišla reakce. Zeman prostřednictvím svého advokáta Marka Nespaly poslal na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu.

5. listopadu 2021

„Byl to obecný podnět k tomu, aby došlo k prošetření jednak možného porušení zákona ze strany lékařů a jednak i ze strany instituce, právě ve vztahu k zabezpečování ochrany osobních údajů,“ popsal pro iROZHLAS.cz Zemanův advokát s vysvětlením, že nemířilo na žádnou konkrétní osobu.

Zjednodušeně šlo o trestní oznámení, v němž byl zmiňován ředitel střešovické nemocnice Miroslav Zavoral, šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo právě Pafko. A důvod? Měli porušit paragraf 180 trestního zákoníku, tedy neoprávněně nakládat s osobními údaji.

Pafko, Zavoral, Vystrčil

„Nebál jsem se toho. Měl jsem čisté svědomí. Znovu jsem si ten rozhovor poslechl a neměl jsem pocit, že bych prozrazoval nějaké lékařské tajemství. Tenkrát jsem vycházel z toho, že společnost byla zmatená a v médiích se pochybovalo, jestli pan prezident může vykonávat úřad, ve kterém je,“ vzpomínal nyní Pafko pro iROZHLAS.cz na více než dva roky starý výstup v rádiu.

O stížnostech Zemana na Zavorala i Vystrčila už iROZHLAS.cz informoval. Zeman je zmiňoval v podnětu na možnou sabotáž, který loni podal, ale u státních zástupců ani po stížnostech neuspěl. Zavorala spolu s celou nemocnicí pak v podnětu na Úřad pro ochranu osobních údajů nařkl z toho, že nakládali s jeho citlivými údaji v rozporu se zákonem. O trestním oznámení zmiňujícím Pafka se dosud nevědělo.

„Pafko se měl do médií vyjádřit ke zdravotnímu stavu oznamovatele, a to dokonce přímým označením jeho zdravotních obtíží,“ popsal, co se Zemanovi nelíbilo, jeho advokát Marek Nespala v podnětu, který má redakce k dispozici. A pokračoval: „Výslovně hovořil např. o chronickém onemocnění jater, konkrétně cirhóze, podvýživě a sondě do žaludku. Prezentoval veškeré informace bez vědomí a souhlasu oznamovatele.“

Že Zemanovi vadil právě rozhovor pro Radiožurnál, je jisté, v trestním oznámení je přiložený i odkaz na přepis rozhovoru.

„Snažil jsem se uklidnit společnost, že to není tak špatné. Že pan prezident byl na ARO, pak na JIP, pak už na normálním pokoji, poskytoval už i rozhovory. Tak jsem si říkal, že i laik, když se na celou tuto genezi podívá, zjistí, že se jeho stav lepší a není důvod k nějakému zmatku. Určitě jsem se nesnažil napadat soukromí člověka. Pokud to tak vyznělo, tak mě to mrzí,“ omlouval se Pafko.

Nemohl způsobit újmu

Jenže zatímco v případě Zavorala a Vystrčila žalobci veškerá podezření smetli ze stolu, Pafka začala vyšetřovat policie, konkrétně ústecká expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Byl za mnou pán od policie z Ústí nad Labem. Pak mi volal, po asi třech týdnech, že je to odložené. Poté už jsem se tomu dál nevěnoval,“ řekl k tomu uznávaný chirurg.

Nakonec tedy policie i v jeho případě oznámení odložila. „Ačkoliv se do jisté míry jednalo o zásah do práv pacienta, jednání prof. P. nebylo způsobilé způsobit závažnou újmu na jeho právech,“ uzavřeli vyšetřovatelé dle dokumentu, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Důvod? Podle policistů se už ve veřejném prostoru informace, o nichž Pafko mluvil, objevily. „Nebyly tak informace podané prof. P způsobilé přivodit poškozenému vážnou újmu na jeho právech,“ doplnil k tomu státní zástupce, který celou věc dozoroval a vyřizoval i Zemanovu stížnost proti odložení.

O onemocnění jater spekulovala některá média a psala o nich třeba také doktorka Džamila Stehlíková. S tou se Zeman kvůli jejím výrokům dosud soudí.

Podle Nespaly ale nemusí být záležitost zcela uzavřená. „Jsou tu možnosti dalšího postupu. Ale to záleží zejména na dvou okolnostech: na úvaze klienta, to znamená pana exprezidenta Miloše Zemana, eventuálně na zjištění pochybení ze strany Ústřední vojenské nemocnice, a to je správní řízení, které provádí Úřad pro ochranu osobních údajů,“ nastínil, jak by se případ mohl dál vyvíjet.

Narážel na dříve zmíněný podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů. Po tom Zeman požadoval, aby jeho kontroloři prošetřili, jakým způsobem nemocnice nakládala s jeho citlivými osobními údaji a proč některé dokumenty z jeho zdravotní karty skartovala. Šetření stále běží, podle Nespaly by přitom jeho výsledek mohl být novým důkazem v některých odložených kauzách týkajících se Zemanovy hospitalizace.

Pafka, který působí ve Fakultní nemocnici v Motole jako emeritní přednosta III. chirurgické kliniky, záležitost mrzela. „Bylo mi líto a styděl jsem se sám před sebou, že po celoživotní práci někdo zpochybňuje, co jsem řekl. To je celé,“ řekl.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 muselo řešit i další podezření, které Zeman vznesl. V podnětu na sabotáž mimo jiné zmiňoval, že jeho lékařské záznamy, které nemocnice vedla, neodpovídaly skutečnosti. Žalobci to vyhodnotili jako namítání nepravdivosti lékařských zpráv a prověřovali jej zvlášť. Nakonec jej ale také odložili.

Zeman byl v nemocnici hospitalizován v říjnu 2021 těsně po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Letos v lednu v rozhovoru pro Blesk řekl, že se bál o svůj život. Nemocnici opustil v listopadu 2021 s vyživovací sondou.