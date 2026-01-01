Několik silnějších otřesů pocítili na Nový rok lidé na Chebsku i Sokolovsku

„Otřesy jsou tady cítit poměrně pravidelně, ale u toho dnešního druhého nejsilnějšího drnčely i tabulky v oknech domu, což normálně nebývá,“ popsal jeden z obyvatel Sokolovska. Lidé mohou zaregistrovat už otřesy o síle zhruba od dvou (magnitudo).
Na Chebsku byl monitorován zemětřesný roj již v listopadu a také začátkem prosince loňského roku. Podle Jany Doubravové z Geofyzikálního ústavu se tehdy naměřené hodnoty pohybovaly asi u dvacítky otřesů právě okolo 2,5. Nejde však o otřesy takové síly, že by mohly způsobit větší škody na povrchu.
„Lidé někdy popisují, že pocítili lehké zhoupnutí, ale většinou jde o hukot, který otřesy doprovází,“ popsala Doubravová. Hluk a otřesy také ve čtvrtek popisovali lidé na sociálních sítích z více částí regionu.
Zemětřesná oblast na hranici Chebska a Sokolovska je dlouhodobě cílem výzkumu vědců, zdejší otřesy proto monitoruje skupina automatických stanic, jejichž výstupy může sledovat i veřejnost. Údaje z automatických stanic musí ale následně odborníci ověřit a upřesnit. Obvykle pak skutečnou sílu otřesu proti odhadu automatických stanic sníží.
Počátkem minulého roku zaznamenala podle informací geofyzikálního ústavu západočeská seismická síť WEBNET několik významnějších zemětřesných sérií. Hned v prvních lednových dnech došlo k seismickému roji mezi městy Klinghental (Německo) a Kraslice.
Maximální magnitudo bylo tehdy 2,8. Tato oblast nebyla aktivní několik desetiletí. Hned o několik dní později došlo k dalším pocítěným otřesům u Vojtanova s maximálním magnitudem 2,2, přičemž ani tato oblast není pro výskyt zemětřesení obvyklá.
Chebská zemětřesná oblast je charakteristická tím, že v ní seismická aktivita neprobíhá ve formě jednoho silného otřesu, ale napětí v podloží se uvolňuje po malých otřesech delší dobu. Jde tak o zemětřesné roje. Jev zemětřesení se ve své smrtící a ničící podobě v Česku takřka nevyskytuje. To nejsilnější za posledních 100 let o síle 4,6 postihlo západ Čech 21. prosince 1985.
Otřes způsobil praskliny ve zdech domů, spadly některé komíny a mnohde opadala omítka. Největší škody vznikly v obcích Skalná, Nový Kostel a Plesná na Chebsku, kde bylo poškozeno přibližně 15 procent domů. Podobně silné byly otřesy, které postihly Chebsko v květnu 2014. Údaje Evropského a středomořského seismologického centra tehdy uváděly sílu 4,5 až 4,6.