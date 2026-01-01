Několik silnějších otřesů pocítili na Nový rok lidé na Chebsku i Sokolovsku

  18:49
Zemětřesení o síle okolo 3,0 pocítili ve čtvrtek krátce po 16:30 a následně znovu zhruba o hodinu později lidé v okolí Kraslic na Sokolovsku. Otřesy byly podle reakcí obyvatel na sociálních sítích cítit také na Chebsku, výjimečně i na Karlovarsku. Výstupy z monitorovacích stanic a konkrétní sílu otřesů lze sledovat na stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Odborník vysvětluje na seizmografu průběh zemětřesení v Indonésii (30.9.2009)

Odborník vysvětluje na seizmografu průběh zemětřesení v Indonésii (30.9.2009) | foto: AP

„Otřesy jsou tady cítit poměrně pravidelně, ale u toho dnešního druhého nejsilnějšího drnčely i tabulky v oknech domu, což normálně nebývá,“ popsal jeden z obyvatel Sokolovska. Lidé mohou zaregistrovat už otřesy o síle zhruba od dvou (magnitudo).

Na Chebsku byl monitorován zemětřesný roj již v listopadu a také začátkem prosince loňského roku. Podle Jany Doubravové z Geofyzikálního ústavu se tehdy naměřené hodnoty pohybovaly asi u dvacítky otřesů právě okolo 2,5. Nejde však o otřesy takové síly, že by mohly způsobit větší škody na povrchu.

„Lidé někdy popisují, že pocítili lehké zhoupnutí, ale většinou jde o hukot, který otřesy doprovází,“ popsala Doubravová. Hluk a otřesy také ve čtvrtek popisovali lidé na sociálních sítích z více částí regionu.

Otřesy na Chebsku nepřestávají, země se zachvěla naposledy v úterý

Zemětřesná oblast na hranici Chebska a Sokolovska je dlouhodobě cílem výzkumu vědců, zdejší otřesy proto monitoruje skupina automatických stanic, jejichž výstupy může sledovat i veřejnost. Údaje z automatických stanic musí ale následně odborníci ověřit a upřesnit. Obvykle pak skutečnou sílu otřesu proti odhadu automatických stanic sníží.

Počátkem minulého roku zaznamenala podle informací geofyzikálního ústavu západočeská seismická síť WEBNET několik významnějších zemětřesných sérií. Hned v prvních lednových dnech došlo k seismickému roji mezi městy Klinghental (Německo) a Kraslice.

Maximální magnitudo bylo tehdy 2,8. Tato oblast nebyla aktivní několik desetiletí. Hned o několik dní později došlo k dalším pocítěným otřesům u Vojtanova s maximálním magnitudem 2,2, přičemž ani tato oblast není pro výskyt zemětřesení obvyklá.

Lidé cítili zhoupnutí nebo dunění, podobné hřmění. Na Chebsku se opět chvěla země

Chebská zemětřesná oblast je charakteristická tím, že v ní seismická aktivita neprobíhá ve formě jednoho silného otřesu, ale napětí v podloží se uvolňuje po malých otřesech delší dobu. Jde tak o zemětřesné roje. Jev zemětřesení se ve své smrtící a ničící podobě v Česku takřka nevyskytuje. To nejsilnější za posledních 100 let o síle 4,6 postihlo západ Čech 21. prosince 1985.

Otřes způsobil praskliny ve zdech domů, spadly některé komíny a mnohde opadala omítka. Největší škody vznikly v obcích Skalná, Nový Kostel a Plesná na Chebsku, kde bylo poškozeno přibližně 15 procent domů. Podobně silné byly otřesy, které postihly Chebsko v květnu 2014. Údaje Evropského a středomořského seismologického centra tehdy uváděly sílu 4,5 až 4,6.

