Hnutí Chcípl PES představí další postup po konci nouzového stavu

„Víme, jak budeme dál pokračovat, víme, jak se bránit. Závodní jídelna pro 300 lidí nevadí a restaurace s pár stoly ano. Hlavně, že si můžeme koupit Babišovy kytky,“ uvedl před konferencí místopředseda hnutí Jiří Janeček.

Chcípl PES během uplynulého víkendu uspořádal cykloprotest proti podmínkám návratu dětí do škol. V Praze a Havlíčkově Brodě se ho účastnily desítky lidí. Zástupcům hnutí se nelíbí, že vláda návrat školáků do lavic podmínila testováním. Rodiče proto vyzvali, aby své potomky za daných podmínek do škol neposílali.

„Vláda si vzala za rukojmí naše děti, porušuje zákony, porušuje ústavu. A v této chvíli vlastně nekvalitními testy chce dokázat to, že děti nebudou mít v ten daný okamžik, kdy jim něco strčí do nosu, že nemají covid, ale jestli to tak bude i za hodinu, to nikdo neví,“ řekl majitel restaurace Šeberák a předseda hnutí Jakub Olbert.



Hnutí Chcípl PES vzniklo ze stejnojmenné iniciativy na začátku února. Skupina rebelujících hospodských, v čele s Jakubem Olbertem z restaurace Šeberák a Jiřím Janečkem z pivovaru Malý Janek, původně hnutí založili, aby mohli obcházet vládní nařízení o uzavření restaurací.

Na jednání politických stran se totiž podle jejich výkladu krizového zákona vztahuje výjimka. Poté, co vláda nesplnila jejich požadavky a nezačala s rozvolňováním opatření, se však hospodští rozhodli s hnutím kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Na výjimku pro jednání politických subjektů spoléhají i po konci nouzového stavu, kdy platí pandemický zákon. Jejich restaurace tak jsou nadále otevřené. Olbert na začátku února řekl, že do podniků, které patří zakladatelům hnutí, už prý policisté ani nechodí na kontroly. „Policie již v našich provozech přestala zasahovat, protože ví, že právo je na naší straně,“ uvedl tehdy Olbert.