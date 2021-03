Stovky malých místo jedné velké. Chcípl PES mění strategii demonstrací

„Chceme projevovat nesouhlas s vládní politikou, protože je otřesná, na druhou stranu chceme dodržovat veškerá pravidla, která jsou dnes nastavená na shromažďování osob, to znamená 100 lidí a roušky. Proto uděláme sto demonstrací po stovce a nebudeme dělat jednu velkou,“ popsal za hnutí podnikatel Jiří Janeček.

Od minulého pondělní je v celém Česku omezen pohyb. Platí zákaz cest lidí mezi okresy, vyjma dopravy do zaměstnání, k lékaři nebo na úřad. Pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres je nutné čestné prohlášení nebo formulář ministerstva s místem, časem a cílem cesty.

„Účast na demonstraci není důvod pro opuštění okresu,“ řekl k tomu dříve ministr vnitra Jan Hamáček. Jedna velká demonstrace v centru Prahy je tak pro demonstrující neuskutečnitelná a po poslední nedělní demonstraci v Praze chce iniciativa zvolit jinou taktiku.

„Cílem je opravdu udělat víc demonstrací, ale maximálně do sta osob, spíše formou pochodů. Je to právě kvůli tomu, aby se dodržovala veškerá protiepidemická opatření,“ dodal Janeček.

První demonstrace v této podobě se uskuteční pravděpodobně již nadcházející neděli. „V tuto chvíli se posílají různá ohlášení na kraje, města, okresy, takže to běží. S největší pravděpodobností to bude už tuto neděli a pak by se to mělo konat pravidelně v této podobě,“ doplnil.

Od iniciativy až po hnutí

Protestní iniciativa podnikatelů z iniciativy Chcípl PES se na začátku března oficiálně stala politickým hnutím. Pod názvem Otevřeme Česko - Chcípl PES plánují podnikatelé kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Sídlo má hnutí v Jincích na Příbramsku, kde jeho spoluzakladatel Jiří Janeček provozuje pivovar a restauraci.

„Čekají nás volby vedení a příprava programu na obnovu této země. Jeden z programových expertů je bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, který povede ekonomický resort,“ uvedli za Chcípl PES Janeček a Jakub Olbert.

V řadách hnutí jsou podle Janečka manažeři, podnikatelé nebo živnostníci ze všech odvětví. „Vláda, která vznikne z říjnových parlamentních voleb, bude úplně jinou vládou, než občané ČR znali do dnešních dnů. Musí to být vláda plná odborníků, která bude mít za úkol vrátit lidem osobní svobodu a zodpovědnost,“ uvedli Janeček a Olbert.

Cíl: malý levný stát

Hnutí se chce zaměřit na stabilní podnikatelské prostředí s rovnými podmínkami pro všechny. „Chceme malý levný stát s co možná největší digitalizací státní správy a samosprávy,“ uvedl Chcípl PES. Mezi programové priority bude patřit posílení a zkvalitnění školství či jasný pandemický plán.

„Chceme adresnou sociální politiku a chránit ohrožené skupiny obyvatel, ať před pandemiemi či sociálním vyloučením ze společnosti. Chceme normální svět, kde každý občan má svá práva, může se svobodně rozhodnout o svém životě, kde se vyplatí pracovat,“ uvedli Janeček s Olbertem.

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako výzva podnikatelů z gastronomie s cílem ukázat na nesmyslnost vládních opatření. Snaží se propojit podniky ze všech oborů a hledat řešení situace kolem pandemie.