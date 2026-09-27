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Chcete si udržet křesla, na odchod nemáte koule, tepal Vondra Macinku za rozpočet

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  13:56
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na programu má mimo jiné návrh zákona o ochraně veřejného zdraví. (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Partii na CNN Prima News kritizoval šéfa Motoristů Petra Macinku za přístup ke státnímu rozpočtu. Ministru zahraničí vyčítal, nemá konsolidační úsilí a že nepohlídal premiéra Andreje Babiše, jak to strana slibovala v předvolební kampani. Dodal, že poslanci Motoristů sobě jsou příliš komfortní na to, aby kvůli rozpočtu přemýšleli nad odchodem z vlády.

Vondra kritizoval vládu za to, že je schodek státního rozpočtu vysoký kvůli „předvolebním dárečkům, které vláda cíleně před volbami schválila. Dodal, že hlasování o nedůvěře vlády je jeden z nástrojů, které má opozice k dispozici.

„Jsme nejslabší stranou v koalici, takže jsme šli cestou toho, že během podzimu načteme ještě nějaké legislativní změny,“ argumentoval Macinka. Dodal, že pro předložený rozpočet budou hlasovat všichni členové strany. Odmítl tak, že by se podobně jako u SPD našli poslanci, kteří by chtěli hlasovat jinak.

Král Abdalláh II. z Jordánska přijel na Pražský hrad na setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezident Petr Pavel. (18. září 2026)
Král Abdalláh II. z Jordánska přijel na Pražský hrad na setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Na snímku se vítají Petr Macinka (Motoristi) a Karel Havlíček (ANO) s Ayman Safadi, ministrem zahraničí Jordánska. (18. září 2026)
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„Měli jsme velmi bouřlivou diskuzi na klubu a byli rozpočtem jsme překvapeni. Přemýšleli jsme, co udělat, a podařilo se nám vyjednat 23 miliard na snížení schodku. Nejsme žádní rebelové, nejsme radikálové, takže 13 hlasů tam bude,“ potvrdil.

„Tady vidím bilboardy, jak Motoristé hladí proti srsti, a pak tvrdí, že nejsou rebelové. Tak ať si to lidi přeberou. Vidím konformitu, abyste si udrželi křesla,“ kritizoval Macinku Vondra.

Dodal, že v podobné situaci, ve které jsou nyní Motoristé, běžně koaliční strany využívají různé nástroje a Macinka by tam mohl přijít s tím, že pokud se nesníží schodek, Motoristé odejdou z vlády. „Vy ty koule na to nemáte,“ dodal europoslanec. Ministrovi také vyčetl, že nemá konsolidační úsilí.

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„Myslím, že při příštích volbách budou moct voliči ocenit naše konsolidační úsilí,“ odpověděl Macinka.

Dodal, že jeho strana bude chtít prosazovat zásadní škrty „Uvidíme, jestli budeme úspěšní. Jedinou podmínku, kterou máme, je, že nechceme zvyšovat dané z příjmu. Rozpočet ale bude potřeba konsolidovat. Klidně můžeme být hlasateli nepopulárních opatření a uvidíme, kolik se nám jich podaří prosadit.“

Vondra Macinkovi připomněl, že původně jeho strana slibovala 80 miliard úspor. „Kde jsou ty návrhy? Karenční doba, dobře. Kde je zbytek? Kde jsou konkrétní návrhy. Vy jste přišli do parlamentu a nasypali jsme dárečky. Nic z toho ale nemá konsolidační charakter. Jsem moc zvědav, co předvedete. Věci, které bolí, tak se většinou dělají v prvním v roce vládnutí nevidí úsilí,“ doplnil Vondra.

Vondra: Babiš tlačí na Motoristy

Oba politici se také přeli o to, co mají znamenat některé výroky premiéra Andreje Babiše. Ten ve svém pravidelném videu uvedl, že mu píšou tisíce lidí, kteří jsou znepokojení děním na ministerstvu životního prostředí.

„Určitě tam bude nějaký tlak na pány Motoristy. Všechno má svůj důvod. Nepodceňoval bych Babiše, že to řekl jen tak,“ řekl europoslanec.

„Tak jistě, jsou to zelené neziskovky, Greenpeace, Hnutí duha, kteří si zvykli sát z dotací. Nedivím se tomu, že tyto zbytečné a nebezpečné struktury bojují za to, že nevyhráli volby. Doufám, že to premiér chápe,“ uvedl ministr.

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Odmítl, že by po podzimních volbách mělo dojít ke změnám v čele jednotlivých resortů. „Musela by se změnit koaliční smlouva, ale nemám žádné indicie k tomu,“ dodal.

Ministerstvo životního prostředí je podle něj zásadní pro spolupráci s ANO a SPD. „Bouchli jsme do stolu a vyhlásili jsme válku zeleným strukturám. Nemám absolutně žádný záměr vzdát se ministerstva životního prostředí,“ vysvětloval.

„To co se dlouhodobě děje kolem ministerstva životního prostředí, mě mrzí. Jako ODS mi trochu vadilo, že jsme toto ministerstvo dali lidovcům. Hladík některým hodně ustupoval.

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Následně kritizoval i odpor Motoristů k větrným elektrárnám„Zároveň to, co se tam děje, ten šílený nesmyslný boj proti větrníkům. Česko nespasí, ale mohou pomoct, je to levné. Když se podíváme na ministra Červeného, tak ta kompetence je slabá,“ řekl s tím, že podle něj Babišovi píšou i běžní občané, nikoli aktivisté.

Chápu, co je v zahraničí nepatřičné, říká Macinka

Macinka se minulý týden společně s prezidentem Petrem Pavlem zúčastnil Valného shromáždění OSN v New Yorku. Společně dvakrát posnídali, Macinka následně také ocenil prezidentův proslov.

„Připadalo mi, že by bylo velmi nevhodné, kdybychom naše vnitropolitické spory přetahovali na americkou půdu. Bylo by to škodlivé,“ argumentoval s tím, že je rozdíl mezi domácí a zahraniční politikou.

Odmítl zároveň, že by mu Andrej Babiš před odjezdem do New Yorku přikázal s prezidentem na Valném shromáždění spolupracovat.

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„Sledoval jsem ty výstupy z New Yorku a mám chuť říct sláva hosana. Pan Macinka se z toho ale nevytočí takhle jednoduše. V lednu tu válku prezidentovi vyhlásil on a vyhlásil ji jako ministr zahraničí,“ dodal Vondra.

Válka podle něj byla nastavena právě na zahraniční politice. „Ta válka byla hloupá a vyhlásil jste ji podle mě arogantně a hlavně byla škodlivá pro Česko,“ řekl s tím, že podle něj Andrej Babiš řekl Macinkovi, aby vztahy s prezidentem urovnal.

„Ne určitě mi nic nezařizoval, také mám nějaký cit a také asi chápu, že když jsme v zahraničí, tak je něco patřičné a něco nepatřičné,“ odpověděl Vondrovi Macinka. Nesouhlasil také s tím, že by vyvolal válku.

Argumentoval tím, že se od revoluce nestalo, že by prezident nejmenoval ministra. „Je to nestandardní krok, který na hraně ústavy budu považovat vždycky.“

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Skutečnost, že exprezident Miloš Zeman kdysi odmítl jmenovat například Petra Hladíka nebo Michala Šmardu, podle něj byla jiná situace.

„Nemyslím si, že by se nějak ledy hnuly. My jsme jeli do New Yorku a vyplývají z toho nějaké úkoly a follow up do budoucna. Nejen pro mě, ale i pro prezidenta. Myslím si, že by stálo za to, že pokud se nám tam podařilo něco úspěšně rozehrát, tak abychom v tom pokračovali,“ objasnil Macinka další postup.

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