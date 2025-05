Německá vláda pod vedením kancléře Friedricha Merze plánuje ulevit průmyslovým podnikům a snížit vysoké ceny energií. Ty již několik let narušují konkurenceschopnost německých firem a mnohé z nich i...

Do nizozemského Eemshavenu dorazil v polovině minulého týdne další tanker se zkapalněným zemním plynem LNG určeným pro český trh. Plovoucí terminál byl otevřen v září před třemi lety a dosud do něj...

Takže Donald Trump usoudil, že je v pořádku, aby hlava světové supervelmoci reprezentovala svoji zemi v letadle, které dostala jako milodar cizí země. Člověk by čekal, že prezidentské letadlo věnuje...

Dánsko zvýší věk pro odchod do důchodu na 70 let. Nyní je 67 let

Dánský parlament schválil postupné zvyšování věku odchodu do důchodu na 70 let. Změna začne platit od roku 2040, dosavadní hranice 67 let se bude zvedat postupně.