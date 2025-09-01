Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží

Směrnice, která by umožnila nahlížet do soukromých zpráv uživatelů, se v Bruselu poprvé řešila už v roce 2021. Tehdy z 21 českých europoslanců hlasovalo proti pouze pět z nich. Kateřina Konečná z KSČM, všichni pirátští europoslanci a Hynek Blaško z SPD. Pro směrnici tehdy zvedli ruku například všichni europoslanci hnutí ANO nebo stran nynější koalice SPOLU.
Jak hlasovali čeští europoslanci o chat control v roce 2021
Pro:
Proti:
Mezi těmi, kteří s návrhem souhlasili, byl například Alexandr Vondra z ODS. Ten svoje rozhodnutí hájí tím, že tehdy byla směrnice odlišná od současné podoby.
„Jsem zásadně proti povinné chat control. Hlasování v roce 2021 bylo o něčem jiném. Tehdy šlo o koncept dobrovolný a dočasný,“ napsal Vondra redakci iDNES.cz.
Podobně to vidí i Ondřej Knotek z hnutí ANO. „Původně to měl být dočasný a především dobrovolný nástroj s ambicí zvýšit ochranu dětí,“ prohlásil. „Návrh, který je dnes na stole, je však povinný a trvalý. ANO je zásadně proti plošnému sledování soukromí,“ dodal.
Původní návrh byl nakonec přijat a platil tři roky na bázi dobrovolnosti pro provozovatele chatovacích aplikací. Současný návrh by operátorům ukládal povinnost zprávy monitorovat, a to dokonce i ty, které by se snažil uživatel zašifrovat.
Někteří čeští europoslanci se ale vyloženě proti nepostavili ani v tomto případě. „Boj proti dětské pornografii je pro mě naprostou prioritou a podporuji všechny účinné a právně předložené kroky, které k tomu mohou vést,“ uvedl Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.
Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit
Dodal, že chápe obavy ohledně narušení soukromí, ale při správném nastavení podmínek podle něj není důvod se této legislativy obávat. „Domnívám se, že svoboda slova a právo na soukromí mohou být zachovány i při cílených opatřeních proti závažné trestné činnosti,“ řekl dříve Zdechovský. Později ale otočil.
„Když se v roce 2021 hlasovalo o chat control, většina europoslanců to považovala za legitimní nástroj pro ochranu dětí. Od té doby se však návrh posunul jinam, v téhle podobě už jej podpořit nelze. Chci vidět vyhodnocení za uplynulé roky, bez toho je jakákoliv diskuze zbytečná,“ vyjádřil se o několik dní později.
Pojistky proti plošnému sledování
Svůj názor na kontrolu konverzací postupně měnil i Luděk Niedermayer z TOP 09, byť některé aspekty směrnice nadále podporuje. „V roce 2021 jsem hlasoval pro dočasné nařízení, které poprvé umožnilo v evropském měřítku účinně bojovat proti pohlavnímu zneužívání dětí online. Bez něj by byl tento boj mnohem složitější a méně účinný,“ vysvětloval svoje rozhodnutí.
„Protože považuji ochranu dětí v online prostředí za zásadní, uvítal jsem, že Evropská komise v roce 2022 navrhla trvalý právní rámec. Tento návrh počítá s tím, že sledování komunikace se použije jen cíleně, při konkrétním riziku,“ vysvětloval Niedermayer pro iDNES.cz.
Evropská komise chce sledovat, co si lidé píší. To nepřipustíme, odmítá návrh Fiala
„Evropský parlament pak v roce 2023 doplnil další pojistky: že šifrování nebude zakázáno ani oslabeno, a že nesmí dojít k plošnému sledování nebo povinnému uchovávání dat. Tento postoj jsem podpořil,“ pokračoval europoslanec. Dodal ale, že současný návrh podpoří pouze za předpokladu, že v jeho znění budou obsaženy pojistky proti plošnému sledování komunikace a narušení šifrování.
Každá další verze chat control je tedy přísnější než ta předchozí s tím, že přijata byla pouze ta první v roce 2021, která fungovala jako dobrovolná. Žádná další ale neměla dostatečnou podporu. Zatím nejradikálnější návrh je ten nynější, který se snaží prosadit za svého předsednictví Dánsko. Premiér Petr Fiala z ODS chce v Radě EU společně s dalšími zeměmi vytvořit blokační menšinu, aby návrh nemohl projít.
Snaha o vytvoření blokační menšiny
Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která je za svou frakci stínovou zpravodajkou směrnice, věří, že současný návrh neprojde.
Fiala odmítl „šmírovací“ návrh Evropské komise, chce vytvořit blokační menšinu
„Už v minulém volebním období se nám podařilo v pozici Evropského parlamentu návrh naprosto vykostit tak, aby neobsahoval škodlivé šmírování. Ještě ale záleží na pozici Rady, teprve pak půjdeme jednat o závěrečném znění pravidel v trialogu mezi Radou, Parlamentem a Komisí,“ vysvětlila Gregorová pro iDNES.cz.
Fialou avizovaná blokační menšina musí zahrnovat alespoň čtyři země EU, které dohromady představují více než 35 procent populace členských států. Ministr zahraničí Jan Lipavský oznámil, že Česko se v tomto ohledu bude snažit přesvědčit Německo. Proti je i ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan.
Aby prošla jakákoliv směrnice EU, musí ji schválit Rada a Evropský parlament. Rada, kde zasedají ministři členských států, hlasuje tzv. kvalifikovanou většinou: pro musí být 55 % členských států, které zároveň představují minimálně 65 % obyvatel EU. O chat control se v Radě bude hlasovat 14. října.