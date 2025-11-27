„Šmírovací“ směrnice prošla Radou EU. Zklamání, reagovala česká europoslankyně

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko podle zdrojů ČTK hlasovalo proti, vadí mu prolamování šifrované komunikace. Nařízení známé pod zkratkou CSAM a přezdívané chat control mělo množství kritiků a dlouho nebyla pro jeho schválení dostatečná podpora. Europoslankyně Markéta Gregorová označila jeho schválení za velké zklamání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pro schválení byla potřeba kvalifikovaná většina a dánské předsednictví v Radě EU se snažilo dosáhnout kompromisu. Návrh nakonec po dlouhých týdnech jednání podpořilo Německo, které bylo dlouho proti. Se schválenou pozicí nyní půjde Rada EU do vyjednávání s Evropským parlamentem.

„Evropská unie zvyšuje své úsilí v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Zástupci členských států EU se ve středu dohodli na postoji Rady k nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí,“ stojí v prohlášení. Návrh se řešil na středečním jednání takzvaného Coreperu, tedy velvyslanců zemí EU v Bruselu. Proti hlasovaly kromě Česka i Polsko, Slovensko a Nizozemsko, Itálie se zdržela.

Pokud bude nový předpis přijat, budou digitální společnosti povinny zabránit šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Příslušné vnitrostátní orgány pak budou mít pravomoc uložit společnostem povinnost odstraňovat obsah a blokovat přístup k němu, nebo – v případě vyhledávačů – vyřazovat výsledky vyhledávání. Nařízení rovněž zřizuje novou agenturu EU, která bude podporovat členské státy a poskytovatele online služeb při provádění normy.

V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát

„Každý rok jsou sdíleny miliony souborů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. A za každým jednotlivým obrázkem a videem se skrývá dítě, které bylo vystaveno nejhoršímu zneužívání. To je naprosto nepřijatelné,“ uvedl dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard.

„Proto jsem rád, že se členské státy konečně dohodly na dalším postupu, který zahrnuje řadu povinností pro poskytovatele komunikačních služeb v boji proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí,“ dodal.

Podle nových pravidel budou poskytovatelé online služeb povinni posoudit riziko, že by jejich služby mohly být zneužity k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí nebo k navazování kontaktů s dětmi za účelem sexuálního zneužívání. Na základě tohoto posouzení budou muset zavést opatření ke snížení tohoto rizika.

Chat control tlačila neziskovka slavného herce, Kutcher se scházel s představiteli EU

Členské státy přitom budou muset určit vnitrostátní orgány, které budou odpovědné za posuzování rizik. Jestliže poskytovatelé online služeb nepřijmou potřebná opatření, mohou být vystaveni pokutám.

Česko návrh odmítá

Odcházející český ministr vnitra Vít Rakušan naposledy v říjnu na jednání v Lucemburku zopakoval, že Česko návrh odmítá. Proti šíření dětské pornografie je podle něj třeba bojovat, nicméně ne prolamováním šifrované komunikace.

Mluvčí Evropské komise Markus Lammert nedávno návrh bránil s tím, že nehovoří o obecném sledování internetové komunikace. Společnosti podle něj budou muset pouze odhalit materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, zdůraznil Lammert.

„Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně rozvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát,“ uvedl Lammert na začátku září. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.

Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží

Prozatímní nařízení umožňuje provozovatelům online služeb takzvaně skenovat uživatelský obsah na přítomnost dětské pornografie, nicméně jen dobrovolně. Podle prohlášení Rady EU by i nyní projednávané trvalé nařízení fungovalo v tomto ohledu na dobrovolné bázi. Prohledávání obsahu by tedy pro poskytovatele online služeb zůstalo jen dobrovolnou aktivitou.

Na základě středeční dohody může Rada EU zahájit jednání s Evropským parlamentem s cílem dohodnout se na konečném znění nařízení. Evropský parlament má svou pozici schválenou od listopadu 2023.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorové z frakce Zelených schválení označila za „velké zklamání pro všechny, kterým záleží na soukromí“. „Dánské předsednictví si po dlouhých jednáních prosadilo kompromisní verzi návrhu, která se sice tváří jako méně invazivní, ve skutečnosti ale otevírá cestu k tomu, před čím dlouhodobě varujeme: k plošnému skenování našich soukromých konverzací,“ uvedla Gregorová. „Dobrovolná“ možnost poskytovatelů online služeb skenovat komunikaci znamená podle ní významné narušení soukromí všech uživatelů.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

