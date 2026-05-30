Předkladatelé tvrdí, že chtějí tímto způsobem bojovat proti šíření dětské pornografie. Odpůrci ale varují, že by tím technologické firmy i úřady získaly prakticky neomezený přístup ke konverzacím internetových uživatelů. Tedy něco jako Velký bratr z Orwellova románu.
Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková
Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...
Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...
Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...
Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo
Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...
Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice
Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...
Kyjev chce vrátit ostatky kontroverzních nacionalistů. Rozčílil Poláky i Izrael
Ruskem rozpoutaná válka na Ukrajině prolomila v zemi další tabu – oslavu kontroverzních nacionalistických hrdinů. Dokládá to nedávná repatriace a pohřeb s vojenskými poctami rozporuplného odbojáře...
Chytrá politika musí motivovat firmy jít do rizika i krachu, říká nobelista Aghion
Francouzský ekonom Philippe Aghion vytvořil matematické modely, které popisují, jak nové inovace a technologie vytlačují starší, neefektivní firmy, což sice krátkodobě boří zavedené pořádky, ale...
Brusel chce šmírovat mobily kvůli pornu, odpůrci varují před „Velkým bratrem“
Evropská unie znovu řeší, co se „šmírovacím“ nařízením známým jako Chat control. Platnost jeho dobrovolné verze skončila v dubnu a europoslanci neprodloužili její trvání. Kvůli tomu se tak paradoxně...
Putin ohlásil brzký konec bojů na Ukrajině, ta mluví o novém masivním úderu
Ruský prezident Vladimir Putin zopakoval, že situace na bojišti dává Rusku právo říci, že válka proti Ukrajině se chýlí ke konci, termín však neupřesnil. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra...
Asistovaná sebevražda poštou: jeho balíčky s jedem zabily 14 lidí
Kanaďan obžalovaný kvůli smrti 14 lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější...
Agrofert vyčlení devět chemiček v sedmi evropských zemích do nové firmy
Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert...
Američtí sršáni zatápějí Rusům. Do půl roku nám odříznou Krym, tuší v Moskvě
Měla to být bezpečná trasa na Krym. Jenže ukrajinská armáda už dokáže ničit ruskou vojenskou techniku i na silnicích daleko od frontových linií. Vděčí za to i strojům Hornet, dronům středního doletu...
Blokáda u Íránu skončí, uvedl Trump s tím, že definitivně rozhodne o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde...
Začala soudní dohra Kellnerovy tragické smrti. Rodina miliardáře žaluje cestovku
V aljašské metropoli Anchorage začal soudní proces, ve kterém rodina tragicky zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera žaluje cestovní kancelář Tordrillo Mountain Lodge kvůli fatální nehodě...
Na přepadení pumpy přijel autostopem, po akci počkal venku na policii
Kuriózní loupežné přepadení se minulou středu událo ze Žďáru nad Sázavou. Padesátiletý muž tam přijel na benzinovou stanici stopem, se zbraní se domáhal peněz od obsluhy a po vydání několika tisíc...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem
Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič...
Hořela fasáda brněnského obchodního centra, vzplála od palet
Hlídka brněnských strážníků si v pátek okolo čtvrté hodiny odpolední všimla požáru dřevěných palet, od nichž začala hořet fasáda Obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Přivolali...