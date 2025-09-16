Odvážný a čestný muž, řekl Duka při mši za Kirka, kterého do jeho smrti neznal

Eliška Hovorková
  16:46
V úterý v pravé poledne se lidé sešli v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem, aby uctili památku Charlieho Kirka. Americký konzervativní aktivista byl zastřelen minulý týden ve středu. Mši sloužil kardinál Dominik Duka, který odsoudil jak jeho vraždu, tak i vraždu mladé Ukrajinky v Severní Karolíně. Před kostelem pak čekali Kirkovi odpůrci s transparenty, na Duku při odchodu křičeli „hanba“.

„Byla to velká mediální osobnost. Začal jsem ho sledovat zhruba v roce 2019, když jsem byl na výměnném pobytu ve Spojených státech,“ řekl redakci iDNES.cz Andrej, jeden z návštěvníků mše. Kirkovy názory jsou podle něj misinterpretované a vystřižené z kontextu. „Přijde mi podstatné, že i když mluvil se svými názorovými oponenty, například s trans lidmi nebo ateisty, tak podle mě vždy vycházel z empatie a pochopení,“ popisuje.

Kardinál Dominik Duka slouží mši za zastřeleného konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. (16. září 2025)
Lidé v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem uctili památku Charlieho Kirka. (16. září 2025)
Lidé v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem uctili památku Charlieho Kirka. (16. září 2025)
Lidé v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem uctili památku Charlieho Kirka. Na snímku poslanec SPD Jaroslav Foldyna. (16. září 2025)
36 fotografií

„Chci být součástí té myšlenky Charlieho Kirka, svobodomyslného projevu, který zastával,“ uvedla jedna z návštěvnic. Kirka zná už dlouho, jeho náhlá smrt ji podle jejích slov velmi zasáhla.

Mezi účastníky se ale našli i tací, kteří s Kirkovými názory spíše nesouhlasili. Jedním z nich byl i Jan Pavelka, který se neoznačil ani za jeho podporovatele, ani za odpůrce. „Vadilo mi, že je hodně konzervativec. Já nejsem věřící, takže ty jeho křesťanské názory, to mi nic neříká. Ale znal jsem ho, poslouchal jsem ho. Zajímalo mě, co se děje. Je to hodně vlivná osobnost,“ vysvětlil. „Viděl jsem to video na Twitteru hned, když se to stalo. Přemýšlel jsem nad tím a měl jsem vnitřní potřebu sem přijít,“ dodal.

Za slova o Kirkovi v USA vyhazují z práce, držitele víz vyhošťují ze země

„Přišel jsem trochu ze zvědavosti. Ve své podstatě je správné, že se část české katolické církve rozhodla uspořádat zádušní mši za Charlieho Kirka a vnímám to jako takové gesto na podporu určitých konzervativních názorů,“ řekl další z návštěvníků, který podle svých slov o Kirkovi před atentátem nikdy neslyšel. „S některými jeho názory souzním, s některými nikoliv. Spíše nesouzním s určitou prezentací těch názorů. Ale oceňuji, že se nebál jít na univerzitu diskutovat se studenty,“ dodal.

Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano

Ještě před začátkem mše došlo k malému konfliktu. Jeden z návštěvníků napadl mladíka s transparentem s jedním z Kirkových výroků. Muž pak transparent roztrhal. Konflikt ale skončil klidně.

Svět je ohrožen, řekl Duka

Samotnou mši celebroval kardinál Dominik Duka. Ten Kirka ve své řeči označil za odvážného a čestného muže a připomněl, že nejde o první politicky motivované násilí v USA. Jmenoval například nedávnou střelbu na katolické škole v Minneapolisu, při mši se pak kromě Kirka a oběti masových střeleb modlil i za oběti války na Ukrajině. „Je dost důvodů, abychom dali najevo, že toto není cesta, a že svět je ohrožen,“ řekl Duka.

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

„Tak, jako se v současné době znevažuje utrpení izraelského lidu a holokaust, tak jsme také mohli zaznamenat, jak někteří, kteří se považují za světlonoše nové civilizace, jásají,“ prohlásil kardinál. Sám Kirka do zprávy o jeho úmrtí neznal. To podle Duky vypovídá o současném světě, kdy jsou lidé na každém kroku atakováni nenávistí, ale zároveň žijí v izolaci a neví, co se ve světě děje.

Kirk se podle Duky snažil pochopit, kam lidstvo směřuje. „Neprovádíme tu kanonizační proces a neděláme inkvizitory, kteří budou vybírat z jeho diskuzních příspěvků,“ řekl.

Přišli Turek, Foldyna i Rajchl

Do kostela dorazili i někteří politici, do lavic usedl například senátor za ODS Zdeněk Hraba, europoslanec Motoristů Filip Turek či poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

„Byl to Američan v americkém prostředí a tam ta konzervativní témata jsou mnohem tvrdší než u nás. V žádném případě jsem nesouhlasil se všemi jeho názory, ale s velkou částí z těch hlavních názorů a pokud je nebudeme vytrhovat z kontextu, tak s tou linií souzním,“ řekl Turek. Současná situace ve Spojených státech, a to především v městech, kde vládnou liberální politici, je podle něj tragédie.

„Chtěl jsem dát jasně najevo, že nelze řešit problémy mezi lidmi tím, že se vzájemně budeme fyzicky napadat. Nenávist nemá cestu,“ řekl po ceremoniálu Foldyna. Podobně jako Duka Charlieho Kirka před atentátem neznal, s jeho názory ale souhlasí. Protestující označil za nepříčetné. „To je bolševismus nebo fašismus. Je to nenávist, je to něco, co by tu nemělo být,“ dodal.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Mše se zúčastnil také šéf PRO Jindřich Rajchl. S Kirkem podle svých slov ve všem nesouhlasí, je například proti jeho tvrzení, že by tresty smrti měly být veřejné. Podporuje ale třeba návrat ke konzervativním hodnotám.

„Samozřejmě byl ve svých názorech radikální, to asi nemá cenu tajit. Já jsem bytostným demokratem a věřím, že každý má právo na svůj názor, ať je jakkoliv radikální. Myslím, že ti protestující za mě mají také radikální názory, ale rozhodně bych nesouhlasil s tím, aby jim bylo jakýmkoliv způsobem ubližováno nebo aby neměli právo svůj názor vyjádřit,“ řekl Rajchl. Střelec, který Kirka zabil, je podle něj zbabělec, který s ním nedokázal debatovat.

Kirk podle Rajchla dokázal najít cestu k mladé generaci. „To se nám konzervativcům v Česku moc nedaří, byť musím říct, že jsem velmi potěšen tím, že v chrámu byla celá řada mladých lidí. Z toho mám velkou radost,“ dodal Rajchl.

„Hanba,“ křičeli protestující

Po skončení ceremoniálu čekala před vchodem do kostela zhruba desítka protestujících. Na transparentech měli další Kirkovy výroky, například o tom, že by tresty smrti měly být veřejné, rychlé a vysílané v televizi, či výrok, že je rozumné se smířit s několika oběťmi střeleb ročně, pokud to znamená zachování druhého dodatku ústavy. Na Duku při odchodu pokřikovali „hanba“, na Turka zase „fašista“.

„Přišli jsme, abychom lidem připomněli, že tento člověk byl fašista, rasista a sexista a že není v pořádku oslavovat takové lidi,“ řekla redakci iDNES.cz Alžběta, jedna z protestujících. Atentát na Kirka ji podle jejích slov tolik nepoznamenal, protože je ze sociálních sítí zvyklá na podobně náročná témata. „Jsem zvyklá, že na svém telefonu vídám mrtvé děti kvůli genocidě v Gaze,“ dodala.

ANALÝZA: Politické násilí? Přijatelné. Co dělá z lidí v USA střelce a jejich fandy

„Vy jste prostě lidský hyeny. Máte to v tý vaší palici pomotaný,“ křičel na protestující jeden z návštěvníků mše při odchodu z kostela.

Konzervativní aktivista Kirk byl zastřelen ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Kirk byl stoupencem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v reakci na jeho smrt nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest spustit na půl žerdi. Posmrtně mu také udělil Prezidentskou medaili svobody.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě

Muž podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka se k činu zřejmě přiznal na komunikační platformě Discord, sdělil mluvčí platformy. Jedenatřicetiletý kontroverzní konzervativní...

16. září 2025  16:37

Rusko zamítlo vdově s deseti dětmi odškodné za padlého, nabídlo jí exkurzi

Rusko zasáhl případ vdovy Natalije Kuzminové, která zůstala sama s deseti dětmi poté, co její manžel zahynul ve válce proti Ukrajině. Stát ale ženě odmítl vyplatit pozůstalostní dávky s tvrzením, že...

16. září 2025  16:34

Stačilo! ukáže program. Chce dřívější odchod do penze i vystoupení z NATO

Hnutí Stačilo!, za které kandidují společně komunisté a sociální demokraté, zveřejní necelé tři týdny před volbami do Sněmovny svůj volební program. Jako místo si vybralo Ostravu, kde jako lídryně...

16. září 2025  16:12

Estonci vyhloubí podél hranice s Ruskem desítky kilometrů protitankových příkopů

Estonsko v příštích dvou letech vyhloubí na své jihovýchodní hranici s Ruskem na 40 kilometrů protitankových příkopů. Ty budou součástí opevnění hranic v rámci takzvané Baltské obranné linie. V úterý...

16. září 2025  16:06

Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku

Hnutí SPD spustilo novou billboardovou kampaň Pevnost Česko. Dominují mu dvě ženy - jedna zahalená nikábem a doplněná logy ODS, STAN a Pirátů, druhá je plavovlasá v tílku a s logem SPD. Konfrontační...

16. září 2025  16:03

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je v úterý a ve středu vyhrazena pro školní skupiny. V úterý se mezi žáky však nečekaně objevil také prezident Petr Pavel. Vstoupil...

16. září 2025  13:39,  aktualizováno  16:01

Vypadají jako od SPOLU, ale nejsou. Lidé dostali do schránek falešné letáky

V kampani před říjnovými parlamentními volbami přituhuje. V Pardubicích dostali lidé do schránky letáky, které napodobují vizuál koalice SPOLU, ale ve skutečnosti ostře útočí na její kandidáty....

16. září 2025  15:49

Izrael vyzval k evakuaci a... udeřil. Zasáhl zařízení Húsíů v přístavu Hudajdá

Na jemenský přístav Hudajdá udeřilo izraelské letectvo, uvedla odpoledne média blízká povstalcům Húsíům. Krátce před úderem Izrael vydal výzvu k evakuaci přístavu, a pak uvedl, že zasáhl vojenskou...

16. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:48

Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Ruské drony, které minulý týden pronikly na území Polska, nezpůsobily větší škody. Jako výjimka byl uváděn dům v obci Wyryki na východě země. Polský deník Rzeczpospolita ovšem nyní přišel s tvrzením,...

16. září 2025  15:43

Dramatická nehoda policie v Praze. Auto skončilo na boku, na kola ho vrátili svědci

Policejní auto v úterý skončilo na boku po srážce s jiným osobním vozidlem na křižovatce ulic Nádražní a U lihovaru na pražském Smíchově. Nádražní ulice byla uzavřená a jezdilo se přes Strakonickou,...

16. září 2025  12:55,  aktualizováno  15:33

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii

Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...

16. září 2025  15:32

Potopená loď i bití klackem. Muže viní z útoku na porybného, u soudu hýří úsměvy

Okresní soud v Chomutově rozplétá okolnosti série útoků na člena rybářské stráže ze srpna 2023. Podle obžaloby rybář Petr Juráček nejdříve potopil loď patřící porybnému, o den později mu propíchal...

16. září 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.