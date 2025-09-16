Odvážný a čestný muž, řekl Duka při mši za Kirka, kterého do jeho smrti neznal

„Byla to velká mediální osobnost. Začal jsem ho sledovat zhruba v roce 2019, když jsem byl na výměnném pobytu ve Spojených státech,“ řekl redakci iDNES.cz Andrej, jeden z návštěvníků mše. Kirkovy názory jsou podle něj misinterpretované a vystřižené z kontextu. „Přijde mi podstatné, že i když mluvil se svými názorovými oponenty, například s trans lidmi nebo ateisty, tak podle mě vždy vycházel z empatie a pochopení,“ popisuje.
„Chci být součástí té myšlenky Charlieho Kirka, svobodomyslného projevu, který zastával,“ uvedla jedna z návštěvnic. Kirka zná už dlouho, jeho náhlá smrt ji podle jejích slov velmi zasáhla.
Mezi účastníky se ale našli i tací, kteří s Kirkovými názory spíše nesouhlasili. Jedním z nich byl i Jan Pavelka, který se neoznačil ani za jeho podporovatele, ani za odpůrce. „Vadilo mi, že je hodně konzervativec. Já nejsem věřící, takže ty jeho křesťanské názory, to mi nic neříká. Ale znal jsem ho, poslouchal jsem ho. Zajímalo mě, co se děje. Je to hodně vlivná osobnost,“ vysvětlil. „Viděl jsem to video na Twitteru hned, když se to stalo. Přemýšlel jsem nad tím a měl jsem vnitřní potřebu sem přijít,“ dodal.
„Přišel jsem trochu ze zvědavosti. Ve své podstatě je správné, že se část české katolické církve rozhodla uspořádat zádušní mši za Charlieho Kirka a vnímám to jako takové gesto na podporu určitých konzervativních názorů,“ řekl další z návštěvníků, který podle svých slov o Kirkovi před atentátem nikdy neslyšel. „S některými jeho názory souzním, s některými nikoliv. Spíše nesouzním s určitou prezentací těch názorů. Ale oceňuji, že se nebál jít na univerzitu diskutovat se studenty,“ dodal.
Ještě před začátkem mše došlo k malému konfliktu. Jeden z návštěvníků napadl mladíka s transparentem s jedním z Kirkových výroků. Muž pak transparent roztrhal. Konflikt ale skončil klidně.
Svět je ohrožen, řekl Duka
Samotnou mši celebroval kardinál Dominik Duka. Ten Kirka ve své řeči označil za odvážného a čestného muže a připomněl, že nejde o první politicky motivované násilí v USA. Jmenoval například nedávnou střelbu na katolické škole v Minneapolisu, při mši se pak kromě Kirka a oběti masových střeleb modlil i za oběti války na Ukrajině. „Je dost důvodů, abychom dali najevo, že toto není cesta, a že svět je ohrožen,“ řekl Duka.
„Tak, jako se v současné době znevažuje utrpení izraelského lidu a holokaust, tak jsme také mohli zaznamenat, jak někteří, kteří se považují za světlonoše nové civilizace, jásají,“ prohlásil kardinál. Sám Kirka do zprávy o jeho úmrtí neznal. To podle Duky vypovídá o současném světě, kdy jsou lidé na každém kroku atakováni nenávistí, ale zároveň žijí v izolaci a neví, co se ve světě děje.
Kirk se podle Duky snažil pochopit, kam lidstvo směřuje. „Neprovádíme tu kanonizační proces a neděláme inkvizitory, kteří budou vybírat z jeho diskuzních příspěvků,“ řekl.
Přišli Turek, Foldyna i Rajchl
Do kostela dorazili i někteří politici, do lavic usedl například senátor za ODS Zdeněk Hraba, europoslanec Motoristů Filip Turek či poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
„Byl to Američan v americkém prostředí a tam ta konzervativní témata jsou mnohem tvrdší než u nás. V žádném případě jsem nesouhlasil se všemi jeho názory, ale s velkou částí z těch hlavních názorů a pokud je nebudeme vytrhovat z kontextu, tak s tou linií souzním,“ řekl Turek. Současná situace ve Spojených státech, a to především v městech, kde vládnou liberální politici, je podle něj tragédie.
„Chtěl jsem dát jasně najevo, že nelze řešit problémy mezi lidmi tím, že se vzájemně budeme fyzicky napadat. Nenávist nemá cestu,“ řekl po ceremoniálu Foldyna. Podobně jako Duka Charlieho Kirka před atentátem neznal, s jeho názory ale souhlasí. Protestující označil za nepříčetné. „To je bolševismus nebo fašismus. Je to nenávist, je to něco, co by tu nemělo být,“ dodal.
Mše se zúčastnil také šéf PRO Jindřich Rajchl. S Kirkem podle svých slov ve všem nesouhlasí, je například proti jeho tvrzení, že by tresty smrti měly být veřejné. Podporuje ale třeba návrat ke konzervativním hodnotám.
„Samozřejmě byl ve svých názorech radikální, to asi nemá cenu tajit. Já jsem bytostným demokratem a věřím, že každý má právo na svůj názor, ať je jakkoliv radikální. Myslím, že ti protestující za mě mají také radikální názory, ale rozhodně bych nesouhlasil s tím, aby jim bylo jakýmkoliv způsobem ubližováno nebo aby neměli právo svůj názor vyjádřit,“ řekl Rajchl. Střelec, který Kirka zabil, je podle něj zbabělec, který s ním nedokázal debatovat.
Kirk podle Rajchla dokázal najít cestu k mladé generaci. „To se nám konzervativcům v Česku moc nedaří, byť musím říct, že jsem velmi potěšen tím, že v chrámu byla celá řada mladých lidí. Z toho mám velkou radost,“ dodal Rajchl.
„Hanba,“ křičeli protestující
Po skončení ceremoniálu čekala před vchodem do kostela zhruba desítka protestujících. Na transparentech měli další Kirkovy výroky, například o tom, že by tresty smrti měly být veřejné, rychlé a vysílané v televizi, či výrok, že je rozumné se smířit s několika oběťmi střeleb ročně, pokud to znamená zachování druhého dodatku ústavy. Na Duku při odchodu pokřikovali „hanba“, na Turka zase „fašista“.
„Přišli jsme, abychom lidem připomněli, že tento člověk byl fašista, rasista a sexista a že není v pořádku oslavovat takové lidi,“ řekla redakci iDNES.cz Alžběta, jedna z protestujících. Atentát na Kirka ji podle jejích slov tolik nepoznamenal, protože je ze sociálních sítí zvyklá na podobně náročná témata. „Jsem zvyklá, že na svém telefonu vídám mrtvé děti kvůli genocidě v Gaze,“ dodala.
„Vy jste prostě lidský hyeny. Máte to v tý vaší palici pomotaný,“ křičel na protestující jeden z návštěvníků mše při odchodu z kostela.
Konzervativní aktivista Kirk byl zastřelen ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Kirk byl stoupencem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v reakci na jeho smrt nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest spustit na půl žerdi. Posmrtně mu také udělil Prezidentskou medaili svobody.