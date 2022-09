Karel III. poráží Charlese III. Pravidlo není, debatu o jméně rozhodla média

Po čtvrtečním úmrtí královny Alžběty II. se začalo v médiích hojně skloňovat jméno nového krále Charlese III. Postupně však většina médií přešla k používání české varianty Karel III. Přesto, že ji doposud nikdo nepoužíval.

Ještě do pátečního poledne se anglického jména držela Česká tisková kancelář (ČTK) i iDNES.cz.

ČTK posléze informovala, že se bude po konzultaci s Ústavem pro jazyk český (ÚJČ) přiklánět k české verzi. Jiná média včetně České televize variantu Karel III. začala používat již ve čtvrtek večer.

Podle zástupkyně ředitele ÚJČ Markéty Pravdové je ale přirozenější používat verzi, kterou jsme znali doposud.

„V Česku je zvyk říkat Charles, veřejnost ho takto zná, takže ho těžko nyní budeme přejmenovávat. Není důvod vymýšlet český ekvivalent,“ řekla iDNES.cz.

Podle lingvisty Pavla Štěpána mají vliv protichůdné tendence. První z nich je kontinuita.

„Doteď o něm nikdo jako o Karlovi III. nemluvil. Je neobvyklé, aby najednou byl z Charlese Karel. Obojí je tedy trochu problematické a podle mého to bude v budoucnu kolísat,“ uvedl Štěpán.

Jména starších britských panovníků se tradičně používají v počeštěné variantě. Elizabeth II. nikdo v Česku nenazve jinak než Alžbětou II., o jejím otci se hovoří jako o králi Jiřím VI.

Jména mladších členů rodiny, například Williama a Harryho, se používají v anglické variantě. Podle odborníků se projevuje vzrůstající tendence nepočešťovat.

„U královny Alžběty II. jsme se ojediněle setkali s tím, že by ji někdo nazýval královna Elizabeth II., ale u mladších panovníků se stále častěji stává, že se zachovává původní podoba,“ dodal Štěpán.

Obě varianty? I to je možné

Média v tomto případě hrají velkou roli. Verze, ke které se přikloní, bude také používána veřejností. Ústav pro jazyk český však žádné doporučení vydávat nebude. „Je dokonce možné, že se budou používat obě varianty a bude to vyrovnané. I to by šlo,“ poznamenal Štěpán.

Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt se přiklání v původnímu, anglickému jménu. Jde podle něj o tradiční úzus a umělé změny by nedělal. „Ve Španělsku máme jméno Juan Carlos. Také mu neříkáme Jan Karel. Přechýlení v tomto případě není šťastné,“ vysvětlil.

Dodává, že žádné protokolární pravidlo pro tento případ neexistuje. „Podstatné je, aby se nepoužívalo jméno, které bude mást. Z toho důvodu říkáme Shakespearovi William, ne Vilém,“ dodal Forejt.

Jasno zatím nemá ani ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Mariana Wernerová na dotaz iDNES.cz uvedla, že česká diplomacie v oficiální komunikaci s Velkou Británií užívá angličtinu, a problém s oslovením tak odpadá.

V případě českého zápisu králova jména toto rozhodnutí neleží na bedrech ministerstva, pokračuje. „Stanovisko by měl vydat Ústav pro jazyk český. My se jím pak budeme řídit,“ dodala.