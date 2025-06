Charitativní večer se konal 20. června a patnácté výročí večeru neslo název „Návrat do dětství“. Téma se promítlo nejen do programu, ale i do celkové atmosféry večera.

Více než 200 hostů si mohlo připomenout dětská léta na atrakcích Majalandu i díky menu Romana Vaňka inspirovanému 90. lety. Na akci zazpíval také dětský pěvecký sbor hLásky, vedený Karolínou Ruppert.

Nadační fond Happy Hearts získal od roku 2017 díky dárcovské podpoře více než 55 milionů Kč, které podpořily 22 projektů a umožnily 3 400 dětem návrat do škol. Založily ho modelky Petra Němcová a Karolína Bosáková. Projekt již 20 let pomáhá dětem v oblastech zasažených přírodními katastrofami, kde chybí přístup ke vzdělání.

Akce se konala v zábavním parku Majaland. Vyvrcholením večera byla tradiční charitativní aukce. Letos poprvé se do ní mohli zapojit také online dražitelé, a to díky partnerství s portálem Artslimit.

V nabídce se objevila originální umělecká díla, i designové objekty – například obraz Memories od Pasty Onera, VIP vstupenky na koncert skupiny Lucie v legendárním londýnském klubu 229 nebo designová lednice SMEG z limitované edice Dolce & Gabbana.

Večer však nebyl jen o nostalgickém návratu do dětství, ale také o budoucnosti. Své aktivity představili i studenti zapojení do programu Future Leaders. Mezigenerační předávání hodnot a podpora aktivní občanské odpovědnosti se tak staly jedním z nejdůležitějších poselství letošního ročníku.

„Gala Happy Hearts v Majalandu jedinečně propojilo svět dětí s osudy těch, kterým nadace vrací šanci na vzdělání. Na žádné charitativní akci jsem dosud neviděla tolik mladých lidí aktivně zapojených do programu, ale i do samotné dražby. Vést naše děti k filantropii je nesmírně důležité,“ uvedla Radka Prokopová, šéfka společnosti Alcadrain.

„Máme obrovskou radost, že se akce vydařila, a jsme vděční každému, kdo nás podpořil. Díky tomu můžeme dál měnit dětské životy k lepšímu.“ uzavírá Karolína Bosáková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Happy Hearts Czech.

Podpořit Happy Hearts je možné kdykoli na stránkách www.happyheartsczech.org .