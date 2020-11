Testy děláme místo státu sami. Jinak by domácí péče selhala, říká Charita

Ukazuje se, že stát podle české Charity při nákupu antigenních testů a jejich distribuci selhává. Od středy se mělo ve všech domovech pro seniory, stacionářích a dalších sociálních zařízeních v Česku začít s povinným plošným testováním na koronavirus.

Vláda však dosud neví, kdo a jak objednané testy zaplatí a bude distribuovat. Charita, proto už přes tři týdny testuje sama jak zaměstnance, tak klienty zařízení. Rovněž navrhuje doplnit vládní nařízení o testování pacientů v domácí zdravotní péči a zajistit kromě testovacích sad i podporu přetíženým pečovatelským týmům.

Charita nakoupila testovací sady sama a na řadě míst již přes tři týdny, v brněnské diecézi například od 5. října, testuje zaměstnance i své klienty.

Nemůžeme čekat na hygienu, zní z Charity

„Kdybychom čekali několik dní na testy nařízené hygienickými stanicemi, rozšířila by se infekce mezi ostatní. Takto můžeme ihned provést izolaci a počkat na ověření našeho výsledku odběrovým místem. Zatím se nám vždy pozitivní testy potvrdily,“ uvádí Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika.

Zachování péče o dlouhodobě nemocné a seniory ve svých zařízeních a v systému domácí zdravotní péče považuje Charita za svoji prioritu. Pokud by se to nepodařilo, tisíce klientů by podle Charity bylo nutné hospitalizovat, což je v současné situaci a vytíženým nemocnicím nepředstavitelné.

„Domníváme se, že při nákupu antigenních testů stát při zvládání epidemie koronaviru opět selhal. Charita i ostatní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb si vzali poučení z první vlny a chovají se mnohem pružněji, “ podotýká Lukáš Curylo, ředitel Charity České republiky. Charita podle něj využila dotací, které měly kompenzovat náklady na nákup ochranných pomůcek na jaře, a nakoupila do svých zařízení jak ochranné pomůcky pro ošetřování pozitivních pacientů, tak testovací sady.

„Dokážeme tak účinněji zabránit dalším škodám a ochránit své zaměstnance i klienty,“ shrnuje ředitel Charity. Podle ní je problematické i samo vládní nařízení. Nedostalo se do něj prý totiž testování pacientů v domácí zdravotní péči, testovat se mají pouze zaměstnanci.

Charita píše ministrovi Blatnému

I proto poslala ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému dopis, v němž za zařazení těchto klientů do plošného testování intervenuje. Jen Charita, která pokrývá zhruba třetinu domácí péče v Česku, ročně pečuje o více než 40 tisíc pacientů v jejich domácnostech, jde tedy o velké riziko.

„Pokud nezařadíme do povinnosti testovat i pacienty v domácí zdravotní péči, otevírá se možnost nekontrolovatelného šíření nákazy mezi populací. Lékaři nám totiž do domácí péče posílají pacienty bez udání toho, zda jsou tito lidé pozitivní či musí do karantény. Doufáme, že ministr zdravotnictví v tomto zjedná nápravu,“ dodává koordinátorka Ludmila Kučerová.

Uvedené nařízení také ukládá povinnost plošného testování s opakováním každých pět dní samotným sociálním zařízením, ovšem týmy jsou podle Charity již na pokraji sil. „Děláme všechno pro to, abychom udrželi pečovatelské a zdravotnické týmy pohromadě. A podobně nedotažená nařízení bez další podpory tento křehký systém jen dál zatěžují,“ uzavírá Curylo.