„My jsme mu říkali, ať tam nechá působit Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, pozn. red.), uklidnil by situaci,“ řekl na úvod lidovecký europoslanec směrem k Sanchézovi.
„Sánchez ale neudělal vůbec nic. To je problém socialistů. Navíc dlouhodobě provokuje Maroko. V Maroku je Polisario, což je organizace, která chce osvobodit Západní Saharu, brána jako teroristická organizace. Sánchez ale její členy a její šéfy nechává léčit ve Španělsku, nechává je pohybovat se ve Španělsku, jejich děti jezdí do španělských škol a studují na španělských vysokých školách,“ vysvětloval Zdechovský.
|
Migranti jako nátlakový nástroj? Maroko čelí spekulacím, Ceuta rozdráždila Itálii
Ten také kritizoval rozhodnutí španělské vlády legalizovat půl milionu migrantů, přičítal to také snaze španělského premiéra získat další voliče. „Problém je, že španělští socialisté a levičáci nechtějí prohrát volby, tudíž chtějí z lidí, kteří přišli do Španělska nelegálně, třeba na turistická víza, a zůstali tam pracovat, udělat občany Španělska,“ dodal europoslanec.
Královský dekret Sánchezovy vlády, který se týká legalizace půl milionu migrantů z Afriky a Latinské Ameriky, přitom s automatickým udělením španělského občanství nepočítá. Migranti v zemi dostanou povolení k pobytu, získají pracovní práva a budou muset platit daně.
Zdechovský připomněl také situaci ohledně Brahima Ghaliho, prezidenta částečně uznávané Saharské arabské demokratické republiky (SADR), který byl v roce 2021 pod falešnou identitou přijat k léčení do nemocnice ve španělském městě Logroño.
|
S nafukovacími kruhy a batohy na zádech. Jak Ceutu zaplnily tisíce Maročanů
SADR si však činí nárok na území Západní Sahary, momentálně ovládá zhruba pětinu území. Zbytek od roku 1975 patří Maroku, která místo pokládá za své vlastní území. V reakci na léčení Ghaliho v květnu 2021 Španělsko pod vedením Sanchéze uvolnilo mechanismy kontroly na hranicích s Ceutou, následkem bylo proniknutí asi 8 tisíc migrantů na území Španělska.
„Místo toho, aby Sánchez tuhle situaci řešil, snažil se s Marokem najít nějaký způsob soužití, což není jednoduché, tak dělá tyto provokace. A jak je vidět, marocký král ukázal, že si se Sánchezem kdykoliv vytře zadek,“ doplnil Zdechovský.
Většina migrantů se vrátila
Španělský premiér Pedro Sánchez, který v pátek Ceutu navštívil, označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti své země a obvinil z toho pašerácké mafie. Ty podle něj využily rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, který začátkem tohoto měsíce dospěl k závěru, že španělští pohraničníci nemohou okamžitě vyhostit ty, co do Ceuty připlavou.
|
Většina migrantů z Ceuty zamířila zpět do Maroka, měli hlad i žízeň, tvrdí Španělé
Sánchez také poděkoval marockým úřadům, že s těmi španělskými spolupracují a snaží se zabránit dalšímu masovému přílivu běženců do Ceuty. Po čtvrteční událostech španělská vláda nasadila v Ceutě armádu a poslala tam dalších asi 400 policistů.
Také na marocké straně byla posílena ostraha. Španělská televize TVE s odvoláním na marocká média uvedla, že v noci na dnešek zasahovala marocká policie i slzným plynem a vodními děly, aby zabránila dalším davům v cestě do Ceuty.