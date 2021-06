Chorvatsko a Francie jsou podle semaforu bezpečné. Kanáry zčervenaly

Cestovatelský semafor třídí země do barevných kategorií, pro které se při návratu do Česka vážou příslušná protiepidemická opatření. Ministerstvo zdravotnictví jej pravidelně aktualizuje podle dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdou lidé na stránkách ministerstva.

Z důvodu možného šíření nových variant viru ministerstvo zakázalo cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací, pokud to není bezpodmínečně nutné. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Kam je cestování nejjednodušší?

Přicestovat do České republiky bez omezení je možné ze zelené kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy.Do ní spadá Albánie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Norsko, Polsko, Rakousko, San Marino, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Chorvatsko, Německo, Srbsko, Vatikánský městský stát a také Baleárské ostrovy a Madeira.

Z mimoevropských zemí nebo jejich částí jsou zelené ještě Austrálie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Korea, Libanon, Macao, Nový Zéland, Singapur, USA, Thajsko nebo Tchaj-wan.

Další je kategorií oranžových zemí, které se vyznačují středním rizikem nákazy. Do ní se řadí Andorra, Belgie, Dánsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Monako, Nizozemsko, Portugalsko (včetně Azorských ostrovů), Řecko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko a Švýcarsko.

Před návratem z těchto zemí je nutné vyplnit Příjezdový formulář a v případě, že k návratu cestující použijí hromadnou dopravu (zejména letadlo, vlak, autobus), je nutné také absolvovat antigenní nebo PCR test, a to ještě před návratem do ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.



Kanárské ostrovy jsou nově vysoce rizikové

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy, které jsou na semoforu červené. Do této kategorie aktuálně spadají Kanárské ostrovy. Osoby vracející se z těchto zemí musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň mají povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test ještě před návratem do ČR, pokud se vrací hromadnou dopravou. Po vstupu na území ČR se pak musí do 5 dnů podrobit PCR testu. Do doby výsledku PCR testu zůstává daná osoba v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit PCR test do 5 dnů po příjezdu do ČR a opět se do doby výsledku podrobit samoizolaci.

Ostatní země spadají do tmavě červené kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy. Osoby vracející se z těchto zemí musí ještě před návratem do ČR vyplnit Příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které absolvovaly očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde.