Češi už zase můžou letecky do Ruska. Kvůli covidu sem nesměli přes rok

Změny jsou zapsány v příloze k nařízení vlády z loňského 16. března.

To dočasně omezilo vstup cestovatelů bez státní příslušnosti do Ruska v rámci opatření proti šíření koronaviru. Příloha stanoví seznam cizích států, jejichž občané mohou do Ruska přicestovat přes letiště.



Dříve vládní operativní štáb pro boj s pandemií covidu-19 rozhodl o obnovení pravidelného leteckého spojení s Českem a Francii.

Ještě dříve tak učinil v případě Albánie, připomněl TASS. Rusko obnovilo letecké spojení s přibližně padesátkou států.