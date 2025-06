Češi míří k moři. Ministerstvo v turistické sezoně otevírá konzuláty a vysílá policisty

Číslo linky je +420 222 420 222. Fungovat bude nonstop. „Vyškolený operátor poradí a případně přepojí na konzulát v příslušné zemi,“ popisuje ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

„Otevíráme opět konzulární oddělení nejfrekventovanějších turistických oblastech, například v Chorvatsku to opět bude Rijeka a Split,“ slibuje Lipavský. Další bude v řeckých Athénách, ve španělské Barceloně bude na honorárním připraven česky mluvící pracovník.

Češi cestující do zahraničí budou mít letos v létě pro případ pomoci k dispozici 105 zastupitelských úřadů a 234 honorárních konzulátů. Počet zastupitelských úřadů se meziročně nezměnil, honorárních konzulátů je o čtyři více. Rozšířily se do Ria de Janeira, Labinu v Chorvatsku, Ivano-Frankivsku na Ukrajině a Dáresalámu v Tanzanii, uvedl Lipavský.

Podle Lipavského úřady pracují bez vadně, přiznává, že jednou ztratil během cesty pas a sám musel požádat o vystavení nového „Ten starý jsem našel až po návratu domů,“ vzpomíná Lipavský.

U moře budou turistům opět pomáhat i čeští policisté. Do hlídek se letos zapojí od začátku července do konce srpna v Šibeniku, Omiši a Vodici v Chorvatsku a v Nesebaru a Primorsku v Bulharsku

Stoupá zájem o informace ze systému DROZD

Ministerstvo všem cestovatelům do zahraničí radí, před cestou se zaregistrovat do systému DROZD, který poskytuje aktuální informace o situaci v zahraničí. „Dost často se nám stává, že se nám lidé do Drozdu nahlásí, až když se ta krizová situace odehrává. To je důležité, nicméně je lepší preventivně tam být,“ řekl Lipavský. Připomněl, že od loňského roku je systém Drozd dostupný také přes Portál občana. Ministerstvo zahraničních věcí podle Lipavského aktuálně před cestou varuje nebo vyzývá k urychlenému opuštění v případě osmi zemí – jde o Bělorusko, Haiti, Írán, Jemen, Jižní Súdán, Konžskou demokratickou republiku, Mali a Ruskou Federaci

Zájem o to zaregistrovat se do systému podle Lipavského stoupá. „Loni to bylo o 50 procent více zaregistrovaných než před rokem,“ popisuje Lipavský. Podle něj dělá ministerstvo na DROZD i reklamu – bannery visí na letištích, ministerstvo informuje na sociální sítích nebo v radiu.

Všude dobře, doma nejlépe

Loni Češi podnikli 7,5 milionů cest do zahraničí. Přesto je stále větší zájem o tuzemskou dovolenou. „Podle našich odhadů klesá zájem o dovolenou v zahraničí, letos by cest mohlo být o několik procent méně, naopak posiluje zájem o dovolenou doma,“ říká ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). „Stále větší zájem je o prodloužené víkendy a zkvalitnění služeb vede k většímu zájmu o dovolenou v Česku“ dodává Kulhánek. Největší zájem ze zahraničních destinací je o Itálii, Slovensko, Španělsko naopak klesá zájem o tradiční destinaci číslo jedna – Chorvatsko.

Podle ministra pro místní rozvoj Kulhánka zůstává pro většinu Čechů hlavní volbou tuzemská dovolená. Podle aktuálního průzkumu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism chce letos strávit volné letní dny v Česku 65 % dotázaných, o 4 procentní body více než loni. Nejčastěji zamíří do Jihočeského, Jihomoravského nebo Středočeského kraje. Letní pobyt v tuzemsku potrvá v průměru devět dní a Češi za něj utratí 9 707 Kč na osobu – o 423 korun víc než loni. Volný čas na dovolené si chtějí užít nejen v podobě aktivního odpočinku nebo návštěv památek, ale čím dál víc i objevováním lokální gastronomie.