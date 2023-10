OTÁZKY A ODPOVĚDI: Je bezpečné létat do Izraele? Co doporučuje ministerstvo?

Cestování do Izraele Jaká je nyní situace?

Z důvodu raketového útoku z Pásma Gazy na jižní a centrální část Izraele doporučuje ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v zemi, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek. Česká ambasáda v Tel Avivu doporučuje vyhýbat se zasaženým oblastem a komunikovat s místními koordinátory civilní obrany.

MZV zároveň dlouhodobě striktně nedoporučuje občanům ČR cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. „Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním,“ píše na svém webu ministerstvo.

Izrael: aktuální doporučení k cestám Na izraelském Národním portálu pro mimořádné události jsou užitečné informace v anglickém jazyce, jak se chovat v krizových situacích.

V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti: +972 52 328 6622.

MZV ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v systému DROZD.

Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřiny Chaloupkové nyní cestovní kanceláře ruší poznávací zájezdy minimálně na dva až čtyři týdny.

„Vyčkávají, jak se vyvine situace. Buď započnou mírová jednání, nebo to bude eskalovat. Pak by se přistoupilo k dalšímu rušení termínů“ říká pro iDNES.cz Chaloupková.

Pokud bude MZV před cestou do Izraele explicitně varovat, začnou pravděpodobně letecké společnosti rušit lety a cestovní kanceláře v tu chvíli začnou klientům vracet peníze. V tuto chvíli ještě nemají cestovní kanceláře zákonný důvod zájezdy stornovat.

„Praxe je taková, že cestovní kanceláře nejdříve ruší nejbližší termíny a případně se s klienty snaží dohodnout buď na posunutí zájezdu na jaro příštího roku, nebo nabízejí i alternativní destinace,“ vysvětluje Chaloupková.

Pro Čechy, kteří na území Izraele stále jsou, je podle Chaloupkové tento týden připraveno kolem patnácti komerčních letů z Tel-Avivu do Prahy. „Všichni by se v pořádku měli dostat domů,“ informuje Chaloupková.

Jiné země Je v Egyptě či Jordánsku bezpečno?

Konflikt, který v tuto chvíli ochromuje Izrael, je zatím jeho vnitřní záležitostí. Ani Egypt, ani Jordánsko do něj na žádné straně nevstupují. MZV návštěvu Jordánska považuje za bezpečnou, dlouhodobě pouze varuje před sexuálním obtěžováním. I bezpečnostní situaci v Egyptě aktuálně považuje ministerstvo za stabilní.

„Cesty do Egypta a do Jordánska nejsou v ohrožení, i když může dojít k mírným úpravám itinerářů,“ informuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Jordánsko je podle Chaloupkové letos mezi klienty velmi oblíbené. Někteří se podle ní již vzhledem k situaci v Izraeli rozhodli pro změnu a na dovolenou letí právě tam. „Situace v Izraeli neznamená, že by klienti mohli automaticky stornovat dovolené v Egyptě nebo Jordánsku,“ konstatuje Chaloupková.

Válečné konflikty Jak situaci řeší cestovní kanceláře?

Situaci, jaká je nyní v Izraeli, řeší cestovní kanceláře okamžitě na místě.

„Je samozřejmé, a mnohokrát jsme v minulosti prokázali, že jsou cestovní kanceláře v takových situacích dobrým partnerem cestovatelů. Klienti jsou v takových situacích v mnohem lepších podmínkách než samostatní cestovatelé,“ sděluje Papež.

Izrael je cílem poznávacích zájezdů, které jsou doprovázeny průvodci. Ti jsou s klienty v podstatě 24 hodin denně. To podle Papeže umožnilo cestovním kancelářím a jejich pracovníkům operativně reagovat na vzniklou situaci a řešit ji tak, aby klienti byli v bezpečí a co nejrychleji se dostali domů (ti, co domů chtěli), nebo pokračovali v programu mimo nebezpečné lokality například právě do Jordánska nebo Egypta.

Vracení peněz Kdy cestovní kanceláře vrací peníze? A co pojištění?

Cestovní kanceláře musí dodržovat zákony ČR, které jasně specifikují, za jakých okolností musí vracet klientům peníze. Jednou takovou okolností je situace, kdy sama cestovní kancelář zruší zájezd. Pak je povinna vrátit všechny peníze. Může se ale s klienty domluvit na jiném termínu, nebo jiném zájezdu.

Pokud se člověk rozhodne vyrazit do zahraničí, měl by pořádně zkontrolovat mapu na stránkách ministerstva zahraničí. Klíčový je totiž status země v době odjezdu na dovolenou. „Pokud cestovatele změna režimu země zastihne už na jejím území, pak cestovní pojištění platí tak, jak si ho sjednal před odjezdem,“ vysvětlil pro iDNES.cz již dříve Jan Marek, mluvčí Generali Česká pojišťovna.