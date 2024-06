Hit cestovek: Jadran a Černé moře. Češi objevují Albánii, zájem je i o Bulharsko

Dalšími zeměmi, do kterých chce letos víc Čechů, jsou Albánie a Černá Hora, dokládá průzkum MF DNES mezi kancelářemi. Oblíbené zůstává Chorvatsko.

Albánie je skokanem roku například u Čedoku. „Je to díky skvělé kombinaci pláží, hor, památek, dostupných cen, ale také nově postaveným hotelům a investicím jak do dopravy, tak do turistické infrastruktury,“ potvrzuje mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.