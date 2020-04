Zavření hranic bylo chybné a protiústavní, říká opozice. Vadí jí zmatky

10:52 , aktualizováno 10:52

Lidé mohou od pátku cestovat do zahraničí. Lídři opozičních stran na to, co oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, reagovali, že zavření hranic pro české občany bylo protiústavní. Poukázali také na zmatky v počínání vlády. Pro cesty do ciziny nyní platí stejná pravidla jako pro pohyb po Česku.