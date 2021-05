Testu se po návratu z rizikových zemí nevyhnete, hygiena statistiky nevede

Někteří se snaží obejít placení testu po návratu žádankou od lékaře. Některé laboratoře navíc vystavují certifikáty i právě k lékařem indikovaným PCR testům. Další lidé by pak na testu raději ušetřili a po návratu se místo toho 14 dní izolovali. To však není možné.



„Protože pracuji na home office, chtěla jsem po návratu prostě zůstat 14 dní v karanténě, nic by mi to neudělalo,“ popisuje například sedmadvacetiletá žena na jednom z cestovatelských diskuzních fór. „Předpokládala jsem, že to jde, stejně jako při kontaktu s nakaženým nebo po nákaze, když už je člověk bez příznaků,“ dodává.



Například při návratu ze zelených zemí, tedy zemí označených nízkým rizikem nákazy, test nutný není. Při návratu ze zemí se středním rizikem nákazy musí lidé podstoupit antigenní či PCR test nejpozději do pěti dnů od návratu. V případě červených zemí je dle ministerstva vnitra už nutné podstoupit pouze PCR test, opět nejpozději pátý den po příjezdu.

Jinak je tomu u zemí s velmi vysokým rizikem. Test je po návratu nutné absolvovat PCR test nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu do ČR. „Do doby negativního testu je nutná samoizolace,“ zdůraznila mluvčí ministerstva zdravotnictví. To se v současné době týká všech navrátilců, zeleně je na semaforu označeno šest států, z evropských jen Vatikán.



Ještě odlišněji jsou kritéria nastavena u návratů ze zemí s extrémním rizikem, kdy je nutné podstoupit PCR test do 24 hodin po příjezdu a druhý nejdříve po 10 dnech.

Proč tomu tak je, vysvětlil tiskový mluvčí Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) Zbyněk Boublík. „Covid-19 může probíhat bez příznaků onemocnění, daná osoba je infekční a může přenést onemocnění na své kontakty. Proto nestačí samotná karanténa, ale je potřeba provést také RT-PCR test,“ uvedl.

Pro stanovení doby provedení testu jsou určeny přesné termíny. „Ukončení karantény je vztaženo k maximální inkubační době, ve které se může onemocnění projevit,“ informoval. Lidé mají také povinnosti nosit 14 dní po návratu do vlasti respirátor nejméně třídy FFP2.



„Povinnost absolvovat test je nastavena a v případě nedodržení je možná sankce za nedodržení mimořádného opatření,“ doplnila Schillerová. Testu se tak po návratu ze zahraničí vyhnout nelze ani při dodržení 14denní karantény.

Na test tak nakonec musela i mladá žena, která se vrátila ze země s vysokým rizikem. „Šla jsem na něj až 13. den, protože jsem si informace dala dohromady pozdě. Kdybych to věděla lépe, nezůstávala bych v karanténě,“ podotýká.

Oproti tomu pravidla pro osoby, které měly rizikový kontakt s nakaženým, jsou jiná. V tomto případě karanténa trvá 14 dnů od posledního kontaktu s nakaženým, a to i tehdy, pokud dotyčný nepodstoupí test.

Všechny osoby s pozitivním testem pak mají nařízenou 14denní karanténu od odběru pozitivního vzorku. Izolaci je možné ukončit právě po 14 dnech u lidí bez příznaků. U těch s příznaky musí být i nadále navíc splněna podmínka tří dnů od vymizení příznaků.

Celkové statistiky nejsou, hygiena kontroluje průběžně

Jak podotýká Boublík, vzhledem k enormnímu objemu jiných statistických vykazování se evidují jednotlivé případy izolovaně, nikoli celistvě. Tudíž přesné statistiky, kolik lidí na test nešlo, k dispozici nejsou.



„HSHMP provádí průběžné kontroly stavu testování po příjezdu ze zahraničí se zvláštním zaměřením na země, které jsou v seznamech publikovaných ministerstvem zdravotnictví na seznamu zemí s extrémním rizikem nákazy,“ uvedl.

Zvláště cestující z těchto zemí jsou pak většinou kontaktováni. „V případě zjištění porušení bude přistoupeno k zahájení správního řízení,“ dodává.