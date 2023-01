V poslední době se popustila stavidla snesitelné vulgarity, říká bohemista

Jakou známku byste dal češtině, kdyby chodila k vám do školy?

Byl bych velmi mírný, dal bych jí jedna minus. Ale to by byla známka spíš pro nás uživatele než pro češtinu samotnou. Zdá se mi, že nemáme příliš velkou obavu o svůj jazyk, což je na jednu stranu dobře, že nejsme pod nějakým existenčním tlakem. Ale také to znamená, že se o jazyk moc nestaráme.

V novém prostředí se proměňují i významy slov. Například vlivem Facebooku se slovo „přítel“ trochu významově vyprázdnilo. Stačí, abyste někomu umožnil sledovat váš profil, a už je v terminologii sociálních sítí vaším přítelem.