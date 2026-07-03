Jaká byla cesta do Venezuely? Podle informací, které doputovaly do České republiky, jste měli trochu komplikace.
Taková cesta je vždycky doprovázena určitými komplikacemi. V našem případě se stalo to, že Česká republika nedisponuje takovým letadlem, které je schopno přepravit celý tým do finální destinace. Proto využíváme celou řadu dopravců, a to například soukromých nebo armádních z různých zemí.
První část cesty byla letadlem NATO. Po příletu do přestupní destinace jsme museli tým rozdělit na dvě části a to tak, že hlavní část týmu byla naložena do menšího letadla německého letectva. Druhá část týmu musela zůstat v místě přestupu a dorazila za námi po několika dnech.
Další otřesy v takovém místě nasazení patří k riziku, které musíme podstoupit.