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Český záchranář líčí zásah ve Venezuele: Náročná práce, řada míst je jako sendvič

Kateřina Vaníčková
  14:08

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Český USAR tým ve Venezuele, kterou zasáhla silná zemětřesení. | foto: HZS

Český USAR tým několik dnů pomáhá ve Venezuele, kterou zasáhla silná zemětřesení. Ta si vyžádala tisíce obětí. Redakce iDNES.cz přináší rozhovor s Jiřím Studničkou, který právě v postižené zemi zasahuje. V USAR týmu zastává funkci dronové služby a dokumentace.

Jaká byla cesta do Venezuely? Podle informací, které doputovaly do České republiky, jste měli trochu komplikace.
Taková cesta je vždycky doprovázena určitými komplikacemi. V našem případě se stalo to, že Česká republika nedisponuje takovým letadlem, které je schopno přepravit celý tým do finální destinace. Proto využíváme celou řadu dopravců, a to například soukromých nebo armádních z různých zemí.

První část cesty byla letadlem NATO. Po příletu do přestupní destinace jsme museli tým rozdělit na dvě části a to tak, že hlavní část týmu byla naložena do menšího letadla německého letectva. Druhá část týmu musela zůstat v místě přestupu a dorazila za námi po několika dnech.

Další otřesy v takovém místě nasazení patří k riziku, které musíme podstoupit.

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Český záchranář líčí zásah ve Venezuele: Náročná práce, řada míst je jako sendvič

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