Z 81 oceněných vojáků bylo 76 mužů a pět žen. Působili v 18 městech, mimo jiné v Belgii, Litvě, Německu, USA a Turecku.
Generál Petr Čepelka, pod kterého zahraniční pracoviště spadají, vojákům poděkoval za službu a za to, jak zastupovali Českou republiku a její armádu. Jejich působení podle něj připadlo na období zásadních změn bezpečnostní situace. Tu ovlivnila válka na Ukrajině, napětí v dalších částech světa, posilování kolektivní obrany a nové bezpečnostní hrozby.
|
Red Arrows v akci, novinky v armádě. Dny NATO přilákaly 150 tisíc lidí
„Nebyla to doba, která by tolerovala jakýkoliv pasivní přístup. Museli jste rozhodovat, hledat řešení a spolupracovat s kolegy ze zahraničí. Byli jste součástí práce, která má přímý dopad na bezpečnost České republiky a našich spojenců, a za to vám z celého srdce děkuji,“ řekl.
Čepelka poděkoval také rodinám oceněných vojáků. Jejich zahraniční služba podle něj nebyla náročná jen pro samotné vojáky, ale také pro jejich blízké. „Zatímco vy jste plnili povinnosti v zahraničí, vaše rodiny nesly část této zátěže doma. Bez podpory a pochopení vašich blízkých by vaše služba byla mnohdy velmi obtížná,“ sdělil.
|
Nový náčelník generálního štábu si založil účet na X, Řehka měl zákaz
Také podle plukovníka generálního štábu Lukáše Jelínka se v letech 2023 až 2026 bezpečnostní situace ve světě zhoršila. Vojáci podle něj čelili velkým výzvám a zároveň se podíleli na tvorbě aliančních a obranných plánů. Zkušenosti získané v zahraničí nyní využijí na svých pracovištích v České republice.
Jedním z oceněných byl podplukovník Josef Spurný, který poslední tři roky působil jako ředitel kurzu ochrany proti zbraním hromadného ničení v námořním výcvikovém centru na řecké Krétě. „Rozhodně je pro mě ocenění upomínka toho, co se nám podařilo a nepodařilo, ale i vzpomínka na to, protože ty poslední tři roky byly úžasné,“ řekl Spurný po předání medaile.
|
Armáda prozkoumá jedy na Šumavě, pak prozradí další postup. Obce nic nevědí
Vojáci působili také v Nizozemsku, Polsku, Itálii nebo na Slovensku.
Slavnostní nástup začal přinesením české státní vlajky a pochodem za doprovodu vojenské hudby. Po předání medailí zazněla státní hymna.