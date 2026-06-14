Trend takzvaného slow travel neboli pomalého cestování už začal nabývat na síle v období covidových let. „Vyhledávaný byl zejména mladší a bezdětnou generací. Ta klade důraz na autentickou dovolenou mimo davy turistů, v souladu s udržitelností a podporou místní komunity,“ popsala redakci iDNES.cz Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zatímco dříve bylo „pomalé cestování“ spíše doménou sólo cestovatelů, na trend teď v hojné míře reagují i cestovky.
Změna je vidět, i co se týče ubytování. Část Čechů už tolik netáhnou obří hotely s all–inclusive a masové výlety.