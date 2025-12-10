Triko s fotografií dalajlamy s Václavem Havlem předal duchovnímu vůdci senátor Břetislav Rychlík (za TOP 09) se slovy, že je „dobré na spaní“. Delegace byla do dalajlámova sídla v indické Dharamsale pozvána na oslavu jeho 90. narozenin.
Čeští zákonodárci v Indii navštívili dalajlamu. Předali mu triko s Havlem
Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...
Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....
Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš
Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...
Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem
Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...
Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr
Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...
Pětiměsíčního syna udeřil kvůli pláči. Odvolací soud muži snížil trest za vraždu
Muž z Královéhradecka, který smrtelně zranil svého pětiměsíčního syna, si za vraždu a předchozí těžké ublížení na zdraví odpyká 16,5 roku vězení. Původně uložený trest mu dnes o dva roky snížil...
Čeští zákonodárci v Indii navštívili dalajlamu. Předali mu triko s Havlem
Dalajlama ve svém sídle v Indii přijal skupinu českých zákonodárců. Delegace vedená místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) tibetského duchovního vůdce obdarovala mimo jiné tričkem s...
Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou
Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dní, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...
Žena v nemocnici skočila z okna a vážně se zranila, soud jí dal šanci na odškodnění
Soud v Náchodě se musí znovu zabývat žalobou ženy, která se při hospitalizaci v Broumově na Náchodsku pokusila o sebevraždu skokem z okna. Zažalovala Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou broumovská...
Rusové dokončili obklíčení Myrnohradu, Ukrajincům se zavřely všechny cesty ven
Zatímco zhrzená Evropa kouše nové Trumpovy urážky, z bojišť na její východní hranici přicházejí další špatné zprávy. Kolem uhelného města Myrnohrad se uzavřely ruské kleště a ukrajinská média si...
Ježíšek letos o příliš brigádníků nestojí, ale platí lépe. Jaké jsou hodinové odměny
Firmy chtějí před Vánoci méně brigádníků než vloni. Když už je naberou, platí ale většinou víc. Podle údajů sociální správy si čtvrtina lidí bere brigádu k hlavnímu pracovnímu poměru.
Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby
Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...
Jarní Nova uvede krimi Buldok z Poděbrad, Oneplay Straku i příběh Monyové
V jarním vysílání Novy se Sabina Remundová uvede jako Buldok z Poděbrad, Adam Vacula posílí tým Odznaku Vysočina a na streamovací službě Oneplay budou mít premiéru krimisérie Metoda Markovič: Straka,...
Měl jsem více jezdit mezi lidi. Fiala o svých chybách a budoucnosti v politice
Končící premiér Petr Fiala uznal, že měl možná více jezdit mezi lidi, jako chyby zmínil také agendu školství či nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. V budoucnu by rád zůstal v politice. „Proti...
Za Kubou odchází třetina jihočeské ODS. Přijdou noví členové, předpovídá Jirsa
S odchodem hejtmana Martina Kuby z ODS opustila jihočeské občanské demokraty asi třetina členů. Konec by se podle odhadů měl týkat přibližně 300 lidí. V ODS na jihu Čech zůstává nyní přibližně 600...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis
Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka byla na technické univerzitě, kde se hlava státu setkala s odborníky přes nanomateriály. Před...
Za smrt chlapce z Polska nalezeného u benzinky v Rozvadově patrně může nová droga
Nešlo o trestný čin. S tímto odůvodněním odložili tachovští policisté případ smrti patnáctiletého Poláka. Toho v dubnu našli při pátrací akci hasiči v lese nedaleko čerpací stanice v Rozvadově na...