Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) na síti X uvedla, že Rusko pod prezidentem Vladimirem Putinem je teroristický stát a podle toho se k němu je nutné chovat.
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Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž
Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.
Kupka na síti X píše o hokejové normalizaci. „Kreml slaví. Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu. Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život,“ uvedl. Očekává, že proti rozhodnutí se hlasitě ozve český hokejový svaz. „Dokud Putin na Ukrajinu útočí, nemá ruská reprezentace na ledě co dělat,“ konstatoval.
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Konečně zvítězil zdravý rozum, prospěje to celému hokeji, píšou Rusové o návratu
Podle poslance ODS a bývalého skokana na lyžích Jakuba Jandy se CAS právě prohlásil za zločineckou organizaci podporující ruskou propagandu a legitimizující vraždění na Ukrajině. „Je to naprosto skandální. Ode dneška mají na rukou krev,“ uvedl.
Nerudová napsala, že Rusové zneužívají sport k vlastní propagandě. „Zabíjejí nevinné, (hokejista Alexandr) Ovečkin se fotí s Putinem a zbytek světa se má tvářit, že se nic neděje? Putinovo Rusko je teroristický stát a podle toho se k němu máme chovat,“ uvedla.
Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) uvedla, že ruští sportovci mají také ruce od krve. „Na výšiny sportovních kariér se dá v Rusku dostat jen se svolením věrchušky, tedy podporou vraždícího Putinova režimu. Ukrajinští sportovci umírají na frontě a ti ruští si spokojeně budou soutěžit? Styďte se,“ napsala.
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Návrat ruské sborné na MS? Výsměch hokejovému světu, ze šampionátu bude fraška
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil návrat ruských hokejistů na šampionát za ostudu. „Je to stejně tak absurdní, jako když v červenci Mezinárodní olympijský výbor rozhodl zrušit po téměř třech letech suspendaci Ruska, přestože se od té doby nic nezměnilo a Rusko dál vraždí,“ uvedl.