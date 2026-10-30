Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Plivnutí do obličeje.“ Čeští politici kritizují verdikt o návratu Ruska na hokejové MS

Autor: ,
  12:36
Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026)

Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Danuše Nerudová. (31. května 2024)
Katerina Demetrashvili je česká studentka a politička, od října 2025 poslankyně...
Ruský prezident Vladimir Putin se 10. května 2021 zúčastnil večerního...
Poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda
60 fotografií
Čeští politici kritizují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky jde o plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) na síti X uvedla, že Rusko pod prezidentem Vladimirem Putinem je teroristický stát a podle toho se k němu je nutné chovat.

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.

Kupka na síti X píše o hokejové normalizaci. „Kreml slaví. Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu. Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život,“ uvedl. Očekává, že proti rozhodnutí se hlasitě ozve český hokejový svaz. „Dokud Putin na Ukrajinu útočí, nemá ruská reprezentace na ledě co dělat,“ konstatoval.

Konečně zvítězil zdravý rozum, prospěje to celému hokeji, píšou Rusové o návratu

Podle poslance ODS a bývalého skokana na lyžích Jakuba Jandy se CAS právě prohlásil za zločineckou organizaci podporující ruskou propagandu a legitimizující vraždění na Ukrajině. „Je to naprosto skandální. Ode dneška mají na rukou krev,“ uvedl.

Nerudová napsala, že Rusové zneužívají sport k vlastní propagandě. „Zabíjejí nevinné, (hokejista Alexandr) Ovečkin se fotí s Putinem a zbytek světa se má tvářit, že se nic neděje? Putinovo Rusko je teroristický stát a podle toho se k němu máme chovat,“ uvedla.

Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) uvedla, že ruští sportovci mají také ruce od krve. „Na výšiny sportovních kariér se dá v Rusku dostat jen se svolením věrchušky, tedy podporou vraždícího Putinova režimu. Ukrajinští sportovci umírají na frontě a ti ruští si spokojeně budou soutěžit? Styďte se,“ napsala.

Návrat ruské sborné na MS? Výsměch hokejovému světu, ze šampionátu bude fraška

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil návrat ruských hokejistů na šampionát za ostudu. „Je to stejně tak absurdní, jako když v červenci Mezinárodní olympijský výbor rozhodl zrušit po téměř třech letech suspendaci Ruska, přestože se od té doby nic nezměnilo a Rusko dál vraždí,“ uvedl.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

celkem hlasů: 504
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

„Plivnutí do obličeje.“ Čeští politici kritizují verdikt o návratu Ruska na hokejové MS

Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026)

Čeští politici kritizují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky jde...

30. října 2026  12:36

Vražda taxikářky v Šumperku spěje k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....

30. října 2026  12:34

Je čas to posunout dál. Opravdové zločiny mění pravidla bezplatného poslechu

Moderátorky nejúspěšnějšího podcastu Opravdové zločiny Barbora Krčmová a Lucie...

Populární podcast Opravdové zločiny mění pravidla. Tvůrkyně Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová zavedly nová přísnější pravidla pro bezplatný poslech. „Už roky budujeme vlastní komunitu a platformu na...

30. října 2026  12:24

Pilot letounu Flydubai odhalil zranění po útoku. Za svůj čin dostal vyznamenání

Indický kapitán letu 1073 Smit Maččchar se bránil poté, co byl v kokpitu bodnut...

Indický pilot Smit Maččchar, který na konci září během pokusu o únos letu společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu odrazil útok druhého pilota, odhalil zranění po útoku sekerou. Do úplného...

30. října 2026  12:22

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:03

VIDEO: K Trumpovým si přišly pro sladkosti i děti v sovětské čepici a ruském kroji

Halloween v Bílém domě: Děti v sovětské čepici a ruském kroji dostaly sladkosti...

Ke kuriózní situaci došlo ve čtvrtek před Bílým domem, kde prezidentský pár pořádal každoroční oslavu Halloweenu. Mezi dětmi, které přišly pro sladkosti, vynikal jeden chlapec, který měl na sobě...

30. října 2026  11:57

Vydavatelé z EU a Kanady spojili síly. Chtějí ochranu médií před AI

ilustrační snímek

V předvečer 21. summitu EU–Kanada v Montrealu oznámily tisíce vydavatelů novin a časopisů z Evropy a Kanady vznik transatlantické koalice. Vyzývají Kanadu a Evropskou unii, aby do společného...

30. října 2026  11:53

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel Čech, sdělily úřady. Oběti poznávají podle otisků

U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...

Po středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Při nehodě zahynulo celkem 69 lidí a další desítky jsou...

30. října 2026  11:44

Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína dvě hodiny stál

ilustrační snímek

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

30. října 2026  9:14,  aktualizováno  11:43

Převrácený kamion na Svitavsku blokuje frekventovaný tah, tvoří se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce musejí na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

30. října 2026  9:55,  aktualizováno  11:40

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

30. října 2026  11:36

Rajchlova komise k Dozimetru znovu zasedá. Chce odhalit vyšetřovací selhání

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)

Již popáté se schází parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr v čele s Jindřichem Rajchlem (PRO). Na programu je vyslýchání svědků, o koho přesně půjde, Rajchl odmítl říct. Komise je podle...

30. října 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.