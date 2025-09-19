Čeští piloti absolvovali v USA druhý výcvik na simulátorech pro F-35

Čeští piloti se ve výcvikovém středisku společnosti Lockheed Martin v americkém Fort Worthu zúčastnili druhého výcviku, další kurz je plánován v příštím roce, sdělila armáda na svém webu. „Týdenního tréninku se účastnili piloti napříč hodnostními sbory - od nejmladších pilotů po vrcholové důstojníky vzdušných sil české armády. Cílem je nejen připravit budoucí piloty F-35, ale jejich prostřednictvím i předávat dál informace o schopnostech systému těchto nejmodernějších víceúčelových letounů,“ uvedla.
Součástí praktického cvičení byly i teoretické přednášky, na výcviku se podle armády podíleli tři zkušení instruktoři amerických vzdušných sil, kteří českým pilotům poskytli praktické zkušenosti z využití F-35 v různých misích a při plnění konkrétních úkolů.
První čeští letci zahájili výcvik na nové letouny F-35. Zatím na simulátorech
„Výcvik probíhal v utajovaném režimu. Je ale možné v obecné rovině konstatovat, že nám poskytl ucelený přehled o komplexních schopnostech letounů F-35. Získané informace o tom, co vše tyto nejmodernější stroje dokážou, využijeme pro dosažení jejich plných operačních schopností v rámci Armády ČR,“ uvedl Pavel Pavlík, který se výcviku účastnil jako zástupce vedoucího týmu českých pilotů.
Armáda už letos v červenci uvedla, že příprava pilotů začala. Vybraní letci absolvovali dvě týdenní stáže na utajovaném simulátoru v USA, sdělila tehdy. Vojenští piloti, s nimiž se počítá pro výcvik v letech 2029 až 2031, se seznámili s letounem, jeho schopnostmi a taktikou jeho použití, dodala.
Americké letouny F-35 nahradí v českém letectvu švédské gripeny. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup.