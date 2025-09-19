Čeští piloti absolvovali v USA druhý výcvik na simulátorech pro F-35

Autor: ,
  10:57
Deset českých pilotů absolvovalo ve Spojených státech ve výcvikovém středisku výrobce letounů F-35 druhý trénink na speciálních simulátorech. Pokračují tak v přípravách na přechod na americké letouny F-35, o jejichž nákupu rozhodla vláda v září 2023. První stíhačky mají být hotové v roce 2029, dva roky budou sloužit k výcviku v USA. Dodávky strojů do Česka začnou v roce 2031, skončí do roku 2035.
Fotogalerie4

Čeští piloti absolvovali v USA další výcvik pro letouny F-35. | foto: Lockheed Martin AC

Čeští piloti se ve výcvikovém středisku společnosti Lockheed Martin v americkém Fort Worthu zúčastnili druhého výcviku, další kurz je plánován v příštím roce, sdělila armáda na svém webu. „Týdenního tréninku se účastnili piloti napříč hodnostními sbory - od nejmladších pilotů po vrcholové důstojníky vzdušných sil české armády. Cílem je nejen připravit budoucí piloty F-35, ale jejich prostřednictvím i předávat dál informace o schopnostech systému těchto nejmodernějších víceúčelových letounů,“ uvedla.

Součástí praktického cvičení byly i teoretické přednášky, na výcviku se podle armády podíleli tři zkušení instruktoři amerických vzdušných sil, kteří českým pilotům poskytli praktické zkušenosti z využití F-35 v různých misích a při plnění konkrétních úkolů.

První čeští letci zahájili výcvik na nové letouny F-35. Zatím na simulátorech

„Výcvik probíhal v utajovaném režimu. Je ale možné v obecné rovině konstatovat, že nám poskytl ucelený přehled o komplexních schopnostech letounů F-35. Získané informace o tom, co vše tyto nejmodernější stroje dokážou, využijeme pro dosažení jejich plných operačních schopností v rámci Armády ČR,“ uvedl Pavel Pavlík, který se výcviku účastnil jako zástupce vedoucího týmu českých pilotů.

Armáda už letos v červenci uvedla, že příprava pilotů začala. Vybraní letci absolvovali dvě týdenní stáže na utajovaném simulátoru v USA, sdělila tehdy. Vojenští piloti, s nimiž se počítá pro výcvik v letech 2029 až 2031, se seznámili s letounem, jeho schopnostmi a taktikou jeho použití, dodala.

Americké letouny F-35 nahradí v českém letectvu švédské gripeny. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o své nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů Většina Masarykových posledních slov v obálce je v...

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Prima posílila kreativní tým, šéfem pro reality show a zábavu Primy je Samo Jaško

Skupina Prima posiluje kreativní tým. Na pozici ředitele pro reality show a zábavu (Director of R&E) nastupuje Samo Jaško, který má dvacetileté zkušenosti z českého i slovenského televizního trhu....

19. září 2025

Čeští piloti absolvovali v USA druhý výcvik na simulátorech pro F-35

Deset českých pilotů absolvovalo ve Spojených státech ve výcvikovém středisku výrobce letounů F-35 druhý trénink na speciálních simulátorech. Pokračují tak v přípravách na přechod na americké letouny...

19. září 2025  10:57

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou. Už za týden se čeští diváci dočkají očekávaného filmu režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou...

19. září 2025  10:35

Srážka auta s tramvají přerušila provoz na frekventované silnici v Olomouci

Na frekventované ulici v centru Olomouce se v pátek ráno srazilo osobní vozidlo s tramvají. Havárie způsobila dvouhodinové zastavení provozu. Podle prvotních informací nedal řidič auta při odbočování...

19. září 2025  10:28

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

19. září 2025  7:05,  aktualizováno  10:21

Korunovační klenoty 2025: Do kdy jsou vystaveny a na které části pokladu leží kletba

Je to nejcennější poklad České republiky a jeho hodnota je nevyčíslitelná. České korunovační klenoty jsou stejně jako loni i letos vystaveny na sedm dnů. Dva dny byla výstava přístupná jen školám. Do...

19. září 2025  10:06

Chatbot jako terapeut roste v oblibě. Co dělá s vašimi údaji, nevíme, varují experti

Premium

Je to fenomén doby. Stále více lidí využívá umělou inteligenci jako terapeuta, ať už se jedná o vztahy, výchovu dítěte nebo aktuální mentální stav. Je to rychlejší, pohodlnější a hlavně zdarma....

19. září 2025

Mladá Boleslav je pro nás jako Texas, silnice v kraji opravíme, slibuje Turek

Zastavit sebedestrukci Evropy, emisní povolenky, Green Deal a migrační pakt. To jsou priority lídra středočeské kandidátky Motoristů Filipa Turka. „Mladá Boleslav je pro nás něco jako Texas pro...

19. září 2025  9:55

Norský rybář ulovil téměř třísetkilového tuňáka. Ryba mu utrhla kormidlo

Norský rybář Marcus Rostad ulovil na západním pobřeží Norska v Severní moři po dvou a půl hodinách obrovského tuňáka modroploutvého. Ryba měřila skoro dva a půl metru a vážila 280 kilogramů. Na...

19. září 2025  9:50

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:44

Cla sblížila Kanadu a Mexiko, po Trumpovi chtějí dohodu o volném obchodu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a kanadský premiér Mark Carney přislíbili posílení vazeb svých zemí v době obchodních sporů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během jednání v Mexiku...

19. září 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.